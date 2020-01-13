Лечить бессмысленно: Анастасию Заворотнюк отправили домой

Слухи вокруг здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» появляются с завидной регулярностью, вот и накануне журналисты сообщили о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, так как смысла в ее лечении больше нет.

Причины при этом называются разные. По одной информации врачи считают, что смысла в дальнейшем лечении больной раком головного мозга актрисы больше нет. По другой - причиной выписки знаменитости стала нехватка средств у семьи, так как на содержание в клинике требуются немалые деньги.

Все попытки журналистов выяснить подробности в окружении Заворотнюк в очередной раз наткнулись на нежелание близких общаться с представителями прессы по поводу здоровья Анастасии.

Муж поддерживает больную жену и делает все для ее восстановления

Отметим, что недавно стало известно о доходах Петра Чернышева, мужа Анастасии, который осенью возобновил тренировки и продолжил участвовать в ледовых шоу Татьяны Навки. За один выход на лед он получает около 300 тысяч рублей — обычно таких прокатов у него не один, а несколько. Поэтому сумма получается весьма внушительная. Кроме того, многие поклонники выразили желание перевести деньги на лечение, но родные принципиально не принимают их.

Последнее время родственники 48-летней Заворотнюк вновь перестали выходить на связь с журналистами и не охотно публикуют информацию о ней в социальных сетях, опровергая или подтверждая тот или иной слух. В начале года они лишь передали привет от болеющей актрисы.

«Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в послании.

В конце декабря Андрей Разин в микроблоге подарил надежду всем сочувствующим, написав, что болезнь отступает и есть положительная динамика. «Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются, и Насте становится лучше. Она вроде бы идет на поправку», — написал музыкант. Правда, позже родные опровергли то, что продюсер вхож в семью и сказали, что он никогда не общался с актрисой.