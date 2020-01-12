Пн, 13.01.2020
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ВИДЕО ⟩ Рэпер Morgenshtern пишет альбом в прямом эфире
18+

Morgenshtern

ФОТО: Скриншот Instagram

Скандальный рэпер решил доказать подписчикам, как ему легко дается написание бэнгеров. Ради этого Morgenshtern провел стрим на YouTube-канале, где вместе с битмейкером начал с нуля записывать новый лонгплей, сообщает THT Music.

Запись эфира находится сейчас на первом месте в трендах YouTube. По большей части в 5-часовом видео Morgenshtern вместе с саундпродюсером Славой Marlow Beats работают над инструменталами треков. Периодически рэпер подходит к микрофону, чтобы зафиксировать удачные идеи, но основная часть его труда останется на следующие студийные сессии. 

Фанаты Алишера Моргенштерна находят такой контент особенно интересным и даже вдохновляющим на своё творчество. Количество просмотров первого стрима уже перевалило за 2 миллиона. В последнем клипе «Yung Hefner» музыкант обещал записать альбом всего за неделю.

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