ВИДЕО ⟩ Morgenshtern пишет альбом в прямом эфире

Запись эфира находится сейчас на первом месте в трендах YouTube. По большей части в 5-часовом видео Morgenshtern вместе с саундпродюсером Славой Marlow Beats работают над инструменталами треков. Периодически рэпер подходит к микрофону, чтобы зафиксировать удачные идеи, но основная часть его труда останется на следующие студийные сессии.

Фанаты Алишера Моргенштерна находят такой контент особенно интересным и даже вдохновляющим на своё творчество. Количество просмотров первого стрима уже перевалило за 2 миллиона. В последнем клипе «Yung Hefner» музыкант обещал записать альбом всего за неделю.