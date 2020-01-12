У Насти Ивлеевой случился серьезный приступ аллергии

28-летняя Настя Ивлеева приехала в гости к маме в Северную столицу и обнаружила, что страдает от аллергии. Когда телеведущая стала играть с котом, то поняла, что ее состояние ухудшилось. «Знаете, что такое боль, друзья? В Москве у меня нет домашних животных по причине работы, графика. Но я всегда о них мечтала и скучала по своему коту, который живет здесь, у мамы, в Петербурге. Зарываюсь в него носом — и выясняется, что у меня аллергия!» — призналась блогер.

Символично, что когда телеведущая решила поделиться об этом с поклонниками, она надела футболку с котом. С грустью Настя добавила, что теперь не получится зверски и адски мучить своего хвостатого друга. Поклонники поддержали Ивлееву. Они отметили, что здоровье нужно беречь.

К слову, Настя Ивлеева приехала в Санкт-Петербург без мужа Элджея. Из-за плотного рабочего графика супруги редко проводят время вместе. Более того, ведущая призналась в микроблоге, что фактически не успела оценить все прелести семейной жизни: на вопрос о том, как Анастасия чувствует себя в статусе супруги, Ивлеева ответила, что практически не бывает в России.