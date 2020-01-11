Сб, 11.01.2020
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70-летняя Пугачева на прогулке с семьей выглядела моложе Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Konstantin Sednev

Телеведущий Максим Галкин снова взбаламутил общественность. Шоумен обнародовал с рождественской вечеринки фото, где его 70-летняя супруга Алла Пугачева выглядела моложе него самого. 

На свежем снимке Галкин стоит рядом с Пугачевой, которая превратилась в блондинку. Примадонна надела белую декорированную мехом куртку, светлые джинсы и красный джемпер с вырезом. Рядом стоят веселые двойняшки.

Поклонники порадовались не только тому факту, что Пугачева выглядит молодо, но и тому, что вся семья светится от счастья. Некоторые пользователи Сети пожалели, что Максим не рассказал, на какой фильм ходило звездное семейство.

Напомним, ранее Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на рождественском ужине у друзей. На снимке, опубликованном в социальных сетях, звездные супруги позируют вместе с хозяевами вечера на фоне новогодней елки.

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