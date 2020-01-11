70-летняя Пугачева на прогулке с семьей выглядела моложе Галкина

На свежем снимке Галкин стоит рядом с Пугачевой, которая превратилась в блондинку. Примадонна надела белую декорированную мехом куртку, светлые джинсы и красный джемпер с вырезом. Рядом стоят веселые двойняшки.

Поклонники порадовались не только тому факту, что Пугачева выглядит молодо, но и тому, что вся семья светится от счастья. Некоторые пользователи Сети пожалели, что Максим не рассказал, на какой фильм ходило звездное семейство.