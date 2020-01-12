ФОТО ⟩ Кто этот подросток? Настя Каменских сменила прическу и стала неузнаваемой

Потап и Настя Каменских проводят зимний отпуск в Мексике. Для певицы это не только возможность отдохнуть после продуктивного прошлого года, но и попрактиковать испанский язык, который она активно осваивает. А в свободное время, судя по всему, Настя не бездельничает, а экспериментирует со стилем — меняет прически, макияж и наряды.

Новые фотографии Насти Каменских, сделанные на отдыхе, уже обсуждают все кому не лень. На снимках певица запечатлена без макияжа, с косичками на голове и сережкой в носу.

В комментариях поклонники не скупятся как на комплименты, так и критику:

«Ты на лет 18 выглядишь», «Эти косички просто ужас», «Настя ты как Бенджамин Баттон, все моложе и моложе», «Вечно 18», «Все ничего, но кольцо в носу ни к чему», «Дітей вам вже треба, а не косички!».