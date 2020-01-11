«На Алису похож»: невеста Тимати впервые показала лицо сына

Модель Анастасия Решетова предпочитает скрывать от общественности своего сына Ратмира. Сегодня она впервые показала его лицо.
Сейчас молодая мать отдыхает с мальчиком у океана. На снимке Анастасия одета в белое пляжное платье до середины бедра. Волосы распущены. Решетова держит на руках малыша в одних памперсах. Возлюбленная Тимати с наследником стоят боком к камере.
Проводя эти дни у океана, наблюдаю как Ратмир осматривает любопытным и наивным взглядом все эти красОты вокруг. Поймала себя на мысли что безумно хочу чтобы он успел насладиться нашей планетой пока на ней еще остались места, которых не коснулась проблема изменения природной среды,
– написала Анастасия в своем инстаграм-аккаунте.
Внимание поклонников привлекло лицо крохи-Ратмира. Обычно Решетова либо поворачивает мальчика спиной к камере, либо использует стикеры. В этот раз молодая мать решила порадовать фанатов.
Большинство подписчиков Анастасии заметили, что наследник Тимати очень похож на его дочь от первого брака: "На Алису похож", "Даже из далека видно как ребенок похож на папу и на сестренку".