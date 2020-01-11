«На Алису похож»: невеста Тимати впервые показала лицо сына

Проводя эти дни у океана, наблюдаю как Ратмир осматривает любопытным и наивным взглядом все эти красОты вокруг. Поймала себя на мысли что безумно хочу чтобы он успел насладиться нашей планетой пока на ней еще остались места, которых не коснулась проблема изменения природной среды,