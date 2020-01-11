Сб, 11.01.2020
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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Лена Катина выступила в Таллинне: на концерте появились неожиданные гости

Вчера вечером в Park Lounge Hilton состоялся большой сольный концерт Лены Катиной. Певицы исполнила песни со своего нового альбома «МОНО», а также главные хиты группы t.A.T.u.

Российская певица Лена Катина в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Перед выступлением портал Limon.ee пообщался с Леной Катиной. Певица рассказала, за что она любит Таллинн, что думает о своих коллегах по шоу-бизнесу и многом другом. Вместе с нами Лена вспомнила свой самый первый приезд в Таллинн в далеком 2001 году.


Среди посетителей концерта оказались и совсем неожиданные гости, например, Кристина Оюланд!

Кристина Оюланд на концерте Лены Катиной

ФОТО: Diana Unt

Смотрите большую фотогалерею с выступления Лены Катиной!

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