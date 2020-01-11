ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Лена Катина выступила в Таллинне: на концерте появились неожиданные гости

Перед выступлением портал Limon.ee пообщался с Леной Катиной. Певица рассказала, за что она любит Таллинн, что думает о своих коллегах по шоу-бизнесу и многом другом. Вместе с нами Лена вспомнила свой самый первый приезд в Таллинн в далеком 2001 году.