ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Лена Катина выступила в Таллинне: на концерте появились неожиданные гости

Вчера вечером в Park Lounge Hilton состоялся большой сольный концерт Лены Катиной. Певицы исполнила песни со своего нового альбома «МОНО», а также главные хиты группы t.A.T.u.
Перед выступлением портал Limon.ee пообщался с Леной Катиной. Певица рассказала, за что она любит Таллинн, что думает о своих коллегах по шоу-бизнесу и многом другом. Вместе с нами Лена вспомнила свой самый первый приезд в Таллинн в далеком 2001 году.
Среди посетителей концерта оказались и совсем неожиданные гости, например, Кристина Оюланд!
Смотрите большую фотогалерею с выступления Лены Катиной!