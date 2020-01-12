Гороскоп на 12 января: неприятные занятия у Раков и победа Овнов

Многим удастся завязать новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Советы родственников придутся очень кстати, как и рекомендации любимого человека, который сегодня порадует вас вниманием и пониманием. Помните, что ваши попытки слукавить или скрыть важную информацию будут немедленно раскрыты, так что неискренность в отношениях неприемлема.

Дева

Этот день будет удачным для активных и деятельных Дев, способных не только идти своим путем, но и не поддаваться на провокации. Начинать новые дела можно, но следует браться лишь за хорошо продуманные и спланированные проекты. Контакты с малознакомыми людьми лучше свести к минимуму. Не перенапрягайтесь, уделите больше времени отдыху, пообщайтесь с коллегами в неформальной обстановке.

Конфликты и разногласия могут помешать развитию отношений с любимым человеком. Посвятите время родственникам, займитесь решением семейных проблем, уделите внимание детям – от ваших поступков и высказываний зависит атмосфера в семье.

Весы

В этот день Весам не стоит вести важных бесед, обращаться в общественные учреждения или принимать важные решения. Утро ознаменуется недоразумениями, придирками и критикой в ваш адрес. Не поддавайтесь на провокации – сохранить хорошие отношения с окружающими можно, для этого достаточно не терять головы и прислушиваться к доводам логики.

Отличных результатов и всеобщего признания достигнут те, кто может в сложной ситуации положиться на любимого человека. Во второй половине дня романтические отношения обретут особую глубину и вы поймете, что не ошиблись в своем выборе.

Скорпион

Этот день будет удачным для Скорпионов. Он обещает принести любовь и взаимопонимание. Уравновешенность и внутреннее ощущение покоя позволят вам философски относиться к неприятностям, возникающим на пути к успеху. Сегодня не следует строить долгосрочных планов: сосредоточьтесь на решении хоть и мелких, но актуальных проблем.

Мужчинам-Скорпионам следует быть внимательнее к окружающим женщинам, в особенности – членам семьи. К вечеру настроение может ухудшиться. Старайтесь контролировать свои эмоции, избегайте необдуманных высказываний и резких критических замечаний. Не забывайте, что ваша неудовлетворенность происходящим вокруг – вовсе не повод обижать близких.

Стрелец

Несмотря на благоприятный день и позитивные тенденции этого дня, Стрельцы чувствуют себя неуверенно и сомневаются в своих силах. Именно в этом кроется причина перепадов настроения, настигающей вас временами мрачности, а порой – и серьезных эмоциональных срывов. Не ищите проблем там, где их нет, и не пытайтесь следовать всем советам, которые получаете. Доверяя собственной логике, вы добьетесь многого, а вот идти на поводу у других опасно.

В отношениях с близкими могут произойти перемены, к которым вы пока не готовы. Прежде, чем возмутиться или обидеться, обоснуйте свою позицию – человек, которому вы небезразличны, непременно прислушается к вашему мнению.

Козерог

Козерогам звезды советуют сосредоточиться на работе: день благоприятен в финансовом отношении и обещает получение значительных материальных благ. Не занимайтесь решением своих проблем в одиночку: стоит привлечь к делу окружающих, и вы поймете, что не все так сложно, как казалось раньше. Не отказывайтесь от новых знакомств – они обещают быть яркими и запоминающимися.

Удачно пройдут встречи, переговоры или поездки, запланированные ранее. Спонтанные мероприятия могут быть связаны с трудностями. Улучшить отношения с начальством и другими влиятельными людьми помогут легкость и непринужденность в общении.

Водолей

Это день будет благоприятным для Водолеев, занятых творческим трудом. Не упустите благоприятный момент для реализации новых замыслов, а также решения любых профессиональных проблем. Вероятны денежные поступления или появление новых возможностей для заработка. На предложения о сотрудничестве, поступающие из-за рубежа, смело отвечайте согласием: они сулят большие перспективы.

Любая покупка будет удачной, особенно благоприятное время для похода по магазинам – середина дня. Займитесь ремонтом квартиры или благоустройством дома: в подобных делах вы без труда добьетесь больших успехов.

Рыбы

Жажда авантюр будет столь сильной, что удержаться в привычных рамках Рыбам будет трудно. День обещает новые встречи, общение с необычными людьми, а также удачу в путешествиях и поездках. Любое дело, которое вы начнете сегодня, имеет все шансы на успех.