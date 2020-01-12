Гороскоп на 12 января: неприятные занятия у Раков и победа Овнов

Несмотря на предпринятые попытки изменить ситуацию и сгладить острые углы, день будет довольно трудным. Проблемы и требующие немедленного завершения дела напоминают о себе, заставляя проявить максимальную активность и работоспособность.Немало времени придется посвятить выполнению обременительных обязанностей, контактам с требовательными и критически настроенными людьми, решению финансовых проблем.
Вечер можно провести весьма приятно среди друзей или в кругу семьи. Отдых, интересная беседа и легкий флирт станут лучшим лекарством от усталости. При этом желательно не давать необдуманных обещаний и отказываться от участия в авантюрах, сулящих острые ощущения, пишет Dvorec.ru.
Овен
Растущий жизненный потенциал Овнов позволит представителям этого знака преодолеть все преграды и выйти победителями даже из самых сложных ситуаций. На пути к намеченной цели могут возникнуть препятствия, но ни одно из них вас не задержит, особенно если вы серьезно отнесетесь к происходящему.
Успех в делах будет дополнен приятными переменами в личной жизни. Вы можете рассчитывать на исполнение давней мечты или положительное решение важного для вас вопроса. Тем, кто готовится к началу семейной жизни, стоит найти время для похода по магазинам: вещи, купленные сегодня, принесут вам удачу.
Телец
Тельцам следует сосредоточиться на решении финансовых вопросов, задуматься о вложении недавно полученных денег или крупных покупках. Вы можете получить заманчивое предложение, однако велика вероятность, что выгода окажется иллюзорной. Не доверяйте обещаниям малознакомых людей и не стройте замков на песке: реализация ваших планов невозможна без упорного труда.
Отношения в семье меняются, становясь более холодными. Решая собственные проблемы, вы порой забываете о близких. Будьте внимательнее к любимым, но не идите у них на поводу. Женщины-Тельцы смогут добиться своих целей, если будут действовать решительно и избегать окольных путей.
Близнецы
Близнецы отлично проведут день, если не будут переоценивать свои силы и возможности, а также слепо верить в удачу. Реалисты непременно добьются успеха, хотя бы потому, что не будут прикладывать напрасных усилий или воевать с ветряными мельницами. Возможны разногласия с деловыми партнерами. Вашей политикой должна быть гибкость. Помните, что уступки, сделанные сегодня, не сыграют важной роли в дальнейшем развитии ситуации.
Излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Позвольте близким позаботиться о себе. Сегодня вам будут прощены любые капризы. Но не злоупотребляйте терпением любимого человека: ему нужно показать себя с лучшей стороны.
Рак
Ракам придется заняться не слишком приятными делами, уклониться от выполнения которых будет практически невозможно. Этот день неблагоприятен для путешествий, длительных и дальних прогулок. Лучше всего остаться дома и заняться простыми, не требующими внимания и сосредоточенности делами.
Отношения с близкими становятся довольно напряженными, но, если вы сохраните спокойствие, ссор и конфликтов не возникнет. Не копите обиду на любимого человека, это не поможет избежать проблем: если вы чем-то недовольны, сегодня лучше сказать об этом открыто.
Лев
Творческий потенциал Львов очень высок, и это наилучшим образом скажется на жизни всех представителей данного знака. Вы можете преуспеть в делах, заключить удачную сделку или просто добиться от руководства повышения зарплаты – не останавливайтесь на достигнутом, сегодня ваши возможности безграничны.
Многим удастся завязать новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Советы родственников придутся очень кстати, как и рекомендации любимого человека, который сегодня порадует вас вниманием и пониманием. Помните, что ваши попытки слукавить или скрыть важную информацию будут немедленно раскрыты, так что неискренность в отношениях неприемлема.
Дева
Этот день будет удачным для активных и деятельных Дев, способных не только идти своим путем, но и не поддаваться на провокации. Начинать новые дела можно, но следует браться лишь за хорошо продуманные и спланированные проекты. Контакты с малознакомыми людьми лучше свести к минимуму. Не перенапрягайтесь, уделите больше времени отдыху, пообщайтесь с коллегами в неформальной обстановке.
Конфликты и разногласия могут помешать развитию отношений с любимым человеком. Посвятите время родственникам, займитесь решением семейных проблем, уделите внимание детям – от ваших поступков и высказываний зависит атмосфера в семье.
Весы
В этот день Весам не стоит вести важных бесед, обращаться в общественные учреждения или принимать важные решения. Утро ознаменуется недоразумениями, придирками и критикой в ваш адрес. Не поддавайтесь на провокации – сохранить хорошие отношения с окружающими можно, для этого достаточно не терять головы и прислушиваться к доводам логики.
Отличных результатов и всеобщего признания достигнут те, кто может в сложной ситуации положиться на любимого человека. Во второй половине дня романтические отношения обретут особую глубину и вы поймете, что не ошиблись в своем выборе.
Скорпион
Этот день будет удачным для Скорпионов. Он обещает принести любовь и взаимопонимание. Уравновешенность и внутреннее ощущение покоя позволят вам философски относиться к неприятностям, возникающим на пути к успеху. Сегодня не следует строить долгосрочных планов: сосредоточьтесь на решении хоть и мелких, но актуальных проблем.
Мужчинам-Скорпионам следует быть внимательнее к окружающим женщинам, в особенности – членам семьи. К вечеру настроение может ухудшиться. Старайтесь контролировать свои эмоции, избегайте необдуманных высказываний и резких критических замечаний. Не забывайте, что ваша неудовлетворенность происходящим вокруг – вовсе не повод обижать близких.
Стрелец
Несмотря на благоприятный день и позитивные тенденции этого дня, Стрельцы чувствуют себя неуверенно и сомневаются в своих силах. Именно в этом кроется причина перепадов настроения, настигающей вас временами мрачности, а порой – и серьезных эмоциональных срывов. Не ищите проблем там, где их нет, и не пытайтесь следовать всем советам, которые получаете. Доверяя собственной логике, вы добьетесь многого, а вот идти на поводу у других опасно.
В отношениях с близкими могут произойти перемены, к которым вы пока не готовы. Прежде, чем возмутиться или обидеться, обоснуйте свою позицию – человек, которому вы небезразличны, непременно прислушается к вашему мнению.
Козерог
Козерогам звезды советуют сосредоточиться на работе: день благоприятен в финансовом отношении и обещает получение значительных материальных благ. Не занимайтесь решением своих проблем в одиночку: стоит привлечь к делу окружающих, и вы поймете, что не все так сложно, как казалось раньше. Не отказывайтесь от новых знакомств – они обещают быть яркими и запоминающимися.
Удачно пройдут встречи, переговоры или поездки, запланированные ранее. Спонтанные мероприятия могут быть связаны с трудностями. Улучшить отношения с начальством и другими влиятельными людьми помогут легкость и непринужденность в общении.
Водолей
Это день будет благоприятным для Водолеев, занятых творческим трудом. Не упустите благоприятный момент для реализации новых замыслов, а также решения любых профессиональных проблем. Вероятны денежные поступления или появление новых возможностей для заработка. На предложения о сотрудничестве, поступающие из-за рубежа, смело отвечайте согласием: они сулят большие перспективы.
Любая покупка будет удачной, особенно благоприятное время для похода по магазинам – середина дня. Займитесь ремонтом квартиры или благоустройством дома: в подобных делах вы без труда добьетесь больших успехов.
Рыбы
Жажда авантюр будет столь сильной, что удержаться в привычных рамках Рыбам будет трудно. День обещает новые встречи, общение с необычными людьми, а также удачу в путешествиях и поездках. Любое дело, которое вы начнете сегодня, имеет все шансы на успех.
Тем, кто намеревается что-то изменить в своей жизни, пора предпринимать активные шаги – звезды поддержат вас во всех начинаниях. Можно посетить салон красоты или приобрести новые наряды: внимание к собственной внешности станет залогом будущих удач. Вечер подходит для приема гостей. Кроме того, не забудьте уделить внимание детям, они в этом очень нуждаются.