ГАЛЕРЕЯ ⟩ Здезду «Джокера» Хоакина Феникса арестовали за участие в акции протеста

Голливудского актера Хоакина Феникса, который стал обладателем кинопремии «Золотой глобус», арестовали в Вашингтоне, пишет ТСН.
Актера задержали полицейские во время участия в акции протеста против климатических изменений.
Сотни людей приняли участие в митинге, который прошел 10 января в Вашингтоне. Хоакин Феникс выступил на акции с речью о воздействии мясной и молочной промышленности на изменение климата. Полисмены арестовали 147 митингующих. А все из-за того, что толпа активистов, устроив пикет на ступеньках Капитолия, создала неудобства.
Акция организована актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой. В октябре она и еще 16 единомышленников устроили пикет на ступенях Капитолия. Тогда Фонду задержали после того, как она проигнорировала требования полицейских перестать митинговать и заявила, что будет протестовать по пятницам.
Напомним, Гоакин Феникс признался, что начал сходить с ума из-за резкого похудения ради роли.
NOW: we’re taking action on the steps of the Capitol to hold financial institutions accountable for their role in financing the fossil fuel industry!✊ #FireDrillFriday #StopTheMoneyPipeline pic.twitter.com/QtWXrrL1zh— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) 10 January 2020