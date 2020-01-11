ГАЛЕРЕЯ ⟩ Здезду «Джокера» Хоакина Феникса арестовали за участие в акции протеста

Актера задержали полицейские во время участия в акции протеста против климатических изменений.

Сотни людей приняли участие в митинге, который прошел 10 января в Вашингтоне. Хоакин Феникс выступил на акции с речью о воздействии мясной и молочной промышленности на изменение климата. Полисмены арестовали 147 митингующих. А все из-за того, что толпа активистов, устроив пикет на ступеньках Капитолия, создала неудобства.

Хоакин Феникс на акции протеста ФОТО: JOSHUA ROBERTS/Reuters

Акция организована актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой. В октябре она и еще 16 единомышленников устроили пикет на ступенях Капитолия. Тогда Фонду задержали после того, как она проигнорировала требования полицейских перестать митинговать и заявила, что будет протестовать по пятницам.

Хоакин Феникс на акции протеста ФОТО: Jacquelyn Martin/AP

Напомним, Гоакин Феникс признался, что начал сходить с ума из-за резкого похудения ради роли.