ВАЖНО ⟩ Что будет, если съесть хлеб с плесенью?

Плесень всегда образуются на продуктах питания при длительном их нахождении в сырости. Большинство людей выкидывают такую испорченную еду, а некоторые просто отрезают пораженные части и съедают, даже не думая про негативные последствия. Но они есть и об этом нужно помнить.

Чем опасна плесень?

Плесень вырабатывает токсины и яды, которые негативно сказываются на организме живых существ, приводя к микозам. А ученые называют этот грибок «тихим убийцей».

Поселяющая на продуктах плесень считается самой опасной. Ведь при проглатывании такой пищи в организм попадают как сами споры, так и вся грибковая система, в которой находится огромная концентрация опасных веществ.

При этом грибок наносит вред не только при употреблении зараженных продуктов. Даже контакт с такой пищей может стать причиной экземы, дерматитов, аллергии. А вдыхание, например, если вы заглянули в кастрюлю с давно стоящим супом, может закончиться ринитом, сильным кашлем и даже бронхиальной астмой.

Как поступать с плесневелыми продуктами?

Люди, обнаружив в холодильнике продукты с плесенью, делятся на «два лагеря»: одни сразу же выбрасывают их, другие, считая, что это не повредит, употребляют их и дальше.

Но делать так не следует. Ведь опасность в том, что мы видим только верхнюю часть грибка – цветной пушок. А у этого микроорганизма огромный мицелий, проникающий глубоко внутрь продукта. И заметить его без специального оборудования нельзя. Даже если вы уберете поврежденную часть, микроорганизм всё равно проникнет в вас все равно окажется внутри.

Считается, что полезный грибок пенициллин в отличие от других микроорганизмом имеем черный пушок. Так и есть. Но даже заметив его, не стоит пытаться самостоятельно определить тип грибка. Во-первых, всегда можно ошибиться, во-вторых, на продуктах могут быть комбинированные грибы из нескольких видов.

Лучшее и безопасное решение – заметив темные точки на продуктах питания, сразу же выбрасывать их. А место, где они хранились, промыть слабым раствором соды.

Чем может закончиться употребление таких продуктов?

Грибок, проникая в наш организм, перестает получать кислород и погибает под воздействием желудочного сока. Но при этом успевает выделить токсины, которые могут привести к серьезным негативным последствиям.Отравление проявляется в виде тошноты, головной боли, диареи, вялости.

Поэтому так важно внимательно осматривать продукты. И помнить – чаще всего она появляется на мучных продуктах, например, лаваше, хлебе. Причем это может случиться даже через несколько суток после покупки, проявляясь только в виде небольших черных точек, заметить которые очень сложно. Обнаружив у себя первые симптомы, стоит сделать следующее:

Спровоцировать рвоту, что позволит максимально очистить организм от токсинов.

Принять любой имеющийся под рукой абсорбент.

Пить много воды, причем она должна быть теплой – за счет этого почки быстро активизируются и смогут быстрее вывести яды.

Хорошо помогает при отравлении грибами – морс на основе кислых ягод.

Есть ли полезные продукты с грибком?

Как мы уже сказали, пищевой грибок – штука опасная. Но в магазинах можно найти множество продуктов с плесенью, причем продаются они по достаточно высокой цене. Полезны ли они?

Самый известный такой продукт – сыр, например, Рокфор или Бри. В его составе большое количество полезных веществ, улучшающих состояние костной ткани, нормализующих обменные процессы. А вещества, которые выделяют белок, положительно сказываются на состоянии сердца и нервной системы.

Мало кто знает, но салями тоже «обогащено» плесенью, также в продаже можно найти и другие виды колбас. Удивительно, но в таком виде грибок не вредит, наоборот, употребление таких продуктов укрепляет защитные силы организма.