«Ищите другого мужчину»: пост Веры Брежневой взбудоражил фанатов

"Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но ещё не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить", - написано в публикации.

"Чье это такое красивое высказывание?", "Конечно, вы успешный человек, и это утверждение не относится к вам", "Ищите другого мужчину, чтобы не приходилось так ностальгировать", "Сейчас новая порция сенсаций во всех СМИ", "У вас произошло что-то плохое?", "Как-то грустно прозвучало", - писали Вере подписчики.