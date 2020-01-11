Настя Каменских с колечком в носу соблазняет фанатов игривым образом

На этот раз игривая жена продюсера Потапа продемонстрировала стильный лук, фото которого поделилась в своем Instagram. На изображении Каменских предстает в обтягивающем платье цвета хаки без рукавов, а талию звезды подчеркнул массивный черный пояс, пишет ТСН .

Однако поклонники знаменитости заметили миниатюрное колечко в носу кумира, который, по их мнению, очень подходит Насте. "Какая красивая леди", "у тебя такой дерзкий вид", "слишком красивая", "Настя как всегда красавица", "Настя, ты - огонь", - пишут в комментариях фанаты.