ФОТО ⟩ Полуобнаженные сестры Хадид снялись в пикантном календаре

Издание V Magazine представило свой провокационный календарь.
Знаменитые американские красавицы стали украшением нового календаря на 2020 год издания V Magazine, которое в прошлом году отпраздновало свое 20-летие.
Так, черно-белый пикантный календарь украсили сестры Джиджи и Белла Хадид, модель Хейли Болдуин и много других. На фотографиях почти все девушки предстают практически без одежды, однако прикрывают интимные места жакетами, джинсами и футболками.
Автором фотосессии выступила Зои Гроссман. Эти календари выйдут лимитированной серией в тысячу экземпляров и будут стоить около 18 евро.
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