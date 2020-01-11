ФОТО ⟩ Полуобнаженные сестры Хадид снялись в пикантном календаре

Знаменитые американские красавицы стали украшением нового календаря на 2020 год издания V Magazine, которое в прошлом году отпраздновало свое 20-летие.

Так, черно-белый пикантный календарь украсили сестры Джиджи и Белла Хадид, модель Хейли Болдуин и много других. На фотографиях почти все девушки предстают практически без одежды, однако прикрывают интимные места жакетами, джинсами и футболками.