ФОТО ⟩ Взяла от родителей все самое лучшее: переехавшая в США Грете Шадейко показала младшую дочь

И твой отец, ой-ой, с чего бы начать. Скажем так, он самый удивительный мужчина на целом свете, и ты — та самая счастливая девочка, которая может называть его папой, а я — самая счастливая женщина, которая может звать его мужем. И нет ничего, чего я бы не сделала и чем бы не пожертвовала ради вас!