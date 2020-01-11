ФОТО ⟩ Взяла от родителей все самое лучшее: переехавшая в США Грете Шадейко показала младшую дочь

Эстонская легкоатлетка Грете Шадейко-Гриффин уже несколько лет живет в США.
В марте 2018 года, уже имея общую дочь Глорию, Грете и профессиональный игрок в американский футбол Роберт Гриффин III узаконили свои отношения, а в сентябре прошлого года у пары родилась вторая малышка. Девочку назвали необычным именем Гамайя.
Сейчас ей уже 4 месяца. Эту важную дату Грете решила отметить публикацией в Instagram, добавив в блог карусель из нескольких фото малышки с сестрой и отцом.
Невозможно не отметить, что Гемайя унаследовала от родителей все самое лучшее.
Вы только посмотрите в эти глаза!
Отметим, что Грете не скрывала свою беременность от общественности и сама сообщила в Instagram о рождении дочери.
Слова не способны описать тех чувств, которыми хочется поприветствовать тебя в этом мире. Ты такая идеальная и такая любимая!
- подписала тогда Грете снимок, который разместила в социальной сети Instagram.
И твой отец, ой-ой, с чего бы начать. Скажем так, он самый удивительный мужчина на целом свете, и ты — та самая счастливая девочка, которая может называть его папой, а я — самая счастливая женщина, которая может звать его мужем. И нет ничего, чего я бы не сделала и чем бы не пожертвовала ради вас!
- добавила она.