ГОРОСКОП НА 11 ЯНВАРЯ ⟩ Близнецам грозят неприятности, а у Весов сегодня все карты на руках!

Весьма напряженный день, когда легко впасть в уныние или поддаться плохому настроению. Кроме того, велика вероятность недомоганий, обострения хронических заболеваний. Деловые отношения оставляют желать лучшего – взаимные претензии партнеров растут как снежный ком. Однако остается высокой вероятность решения финансовых проблем, появления новых источников дохода.
Нежелательно инициировать перемены в романтических отношениях, провоцировать выяснение отношений. Сохранив существующее положение вещей, вы избавите себя от многих тревог и забот, получите возможность спокойно обдумать дальнейшие действия. Помните, что перенапряжение нежелательно, как и употребление сильнодействующих лекарств, пишет Дворец.
Овен
Этот день удачно складывается для Овнов, чьи интересы сосредоточены на профессиональных делах – появляется возможность добиться значительных успехов, одновременно решив финансовые проблемы. Не пытайтесь рисковать, действовать в обход существующих правил и традиций. Юным представителям знака следует внимательно прислушиваться к советам и рекомендациям старших.
Можно заниматься оформлением документов, проявлять административные и организаторские способности. День связан с ростом жизненного потенциала, появлением новых идей, усилением личного обаяния. Он обещает новые знакомства и приятные контакты с представителями противоположного пола.
Телец
День, когда вы чрезвычайно критично настроены по отношению к окружающим, и требуете от них слишком многого. По отношению к себе вы ничуть не более снисходительны, но это не способствует гармонии в деловых и личных отношениях. Наиболее вероятные причины конфликтов с близкими – ваша полная сосредоточенность на собственных делах и отсутствие проявлений заботы о тех, кто рядом.
Жизненный потенциал довольно низок, что значительно увеличивает вероятность переутомления и проблем со здоровьем. Постарайтесь не придавать значения мелким неудачам, гоните тревожные мысли, ведь именно они ведут к депрессии.
Близнецы
Очень важна осторожность, поскольку в этот день вероятность травм и опасных ситуаций особенно велика. Для достижения успеха нужно занять активную жизненную позицию, быть готовым защищать свои интересы и отстаивать собственную точку зрения. Будьте готовы противостоять недоброжелателям, вести борьбу с конкурентами. Однако помните, что вы можете пользоваться только честными методами – о любых недостойных поступках моментально станет известно.
Прекрасный день для общения с детьми, подвижных игр на свежем воздухе. Избегайте занятий, которые могут нанести ущерб организму, хотя бы на время откажитесь от вредных привычек и сделайте выбор в пользу здорового образа жизни.
Рак
Для некоторых представителей знака день может быть очень тяжелым; неожиданная новость или неприятная встреча могут стать причиной стрессов или болезни. Не исключено романтическое знакомство или новое увлечение, которое будет не очень длительным, но зайдет далеко. Берегитесь разочарований: ваш избранник не оправдает возложенных на него надежд.
Раков-женщин может подвести излишняя самоуверенность; некоторая доза здорового скепсиса вовсе не повредит. Вероятны странные, необъяснимые недоразумения в отношениях с близкими людьми; любые попытки объяснить происходящее логически заведут в тупик.
Лев
Сегодня Львы смогут справиться со многими неприятностями, если не станут рисковать понапрасну. Вы зря растратите силы, если будете сражаться с ветряными мельницами – прежде, чем взяться за любое дело, проверьте, действительно ли в этом есть необходимость. Внимание, проявленное по отношению к вам любимым человеком, поможет отвлечься от проблем и вернуть себе хорошее настроение.
Вероятны новые знакомства, которые станут началом близких отношений – дружеских или любовных. Будьте разборчивы и не торопитесь рассказывать о своих делах людям, чье отношение к вам хотя бы в малой степени неоднозначно.
Дева
День будет сложным, но во многих отношениях удачным. Гармония и любовь, царящие в доме, окажут благотворное влияние на все области жизни представителей данного знака. Уверенность в себе и поддержка близких позволят вам принять верные решения по ряду важных вопросов, которые окажут серьезное влияние на будущее.
Не стоит пытаться решить все проблемы сразу: тем, кто будет достаточно терпелив, жизнь сама подскажет удачный выход. Ваш энергетический потенциал очень высок, и это наилучшим образом скажется на развитии романтических отношений. Нелегко дается общение с коллегами, профессиональные разногласия становятся все более серьезными, но выход из непростого положения все же будет найден.
Весы
Весам предстоит удачный день, когда не стоит опасаться ни перепадов собственного настроения, ни неудач, вызванных стечением обстоятельств. Главное – не рисковать зря и во всем полагаться на свою интуицию: она не обманет. День благоприятен для романтических встреч, укрепления отношений с любимым человеком, интимных отношений.
Тем не менее, стоит быть осторожнее в общении с малознакомыми людьми, избегать легкомысленных увлечений – все это может стать причиной серьезных конфликтов, уладить которые будет непросто. В деловом отношении день неплох, хотя вашу активность не назовешь высокой, а энтузиазм – безграничным.
Скорпион
Жизненный потенциал представителей данного знака находится на невысоком уровне, поэтому возлагать на этот день большие надежды не стоит. Даже при благоприятном стечении обстоятельств вы не сможете должным образом проявить свои организаторские способности и профессиональные навыки. Ошибкой будет ставить перед собой серьезные задачи или пытаться достичь новых рубежей – лучше приложите усилие к тому, чтобы сохранить достигнутое положение и не допустить ошибок.
Звезды не рекомендуют менять место работы или искать источник дополнительного заработка: велика вероятность, что вы станете жертвой обмана или будете разочарованы.
Стрелец
В этот день Стрельцам следует быть очень осторожными при решении финансовых и профессиональных вопросов; стоит снизить свою деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. Покупки вряд ли будут удачными, особенно если вы намерены руководствоваться исключительно собственным вкусом. Несмотря на проявленный вами энтузиазм, дела не заладятся с самого утра; вместо того, чтобы сосредоточиться на решении вопросов первостепенной важности, вы слишком много внимания уделите мелочам.
Возможны неприятности со здоровьем. От участия в любых рискованных предприятиях лучше воздержаться. В этот день для вас особенно важна поддержка близких, не пренебрегайте возможностью посоветоваться с теми, кто заслужил ваше доверие.
Козерог
Нельзя сказать, что этот день будет легким и приятным: на долю представителей данного знака выпадут серьезные испытания. Тем не менее, проявив целеустремленность, вы сможете добиться успеха – не теряйте веры в себя и ставьте перед собой достижимые цели. Не ждите многого: ваши разумные желания наверняка исполнятся.
Новое романтическое знакомство не принесет радости мужчинам-Козерогам: оно не только не окажется длительным, но и может иметь неприятные последствия. Отношения влюбленных могут разрушить ревность или измена. Женщинам-Козерогам следует уделить внимание своему здоровью, больше отдыхать и отдать предпочтение здоровой пище.
Водолей
Водолеям предстоит эмоционально напряженный день, который связан с необходимостью проделать серьезную работу и взять на себя ответственность. Не исключены ошибки как в профессиональной сфере, так и в отношениях с любимым человеком. Не доверяйте своей интуиции – сегодня она может вас подвести, так что при решении важных вопросов стоит полагаться на логику и не пренебрегать советами знающих людей. Будьте готовы сделать выбор между приятным и необходимым.
Вероятно общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней. Не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам: тех, кто сохранит оптимизм, судьба непременно вознаградит.
Рыбы
День требует серьезности и ответственного подхода к решению любых проблем. Некоторым представителям знака придется сделать важный выбор, от которого будет зависеть их дальнейшая жизнь. Вероятно осложнение отношений с окружающими, отсутствие взаимопонимания даже с теми людьми, которых вы хорошо знаете. Не спешите искать новых друзей – лучше постарайтесь увидеть в новом свете тех, кого давно знаете. Умение взвесить все плюсы и минусы прежде, чем будет принято окончательное решение, поможет вам избежать серьезных ошибок.
Вероятно угнетенное состояние, повышенная нервозность. Общество близких людей поможет вам настроиться на более позитивную волну, но лишь в том случае, если вы справитесь со своими капризами и переменами настроения.