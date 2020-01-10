ВИДЕО ⟩ Телеведущий Джимми Фэллон протестировал изобретение тартуской компании

В одном из старейших американских телевизионных шоу «This Old House» создатели телешоу представили известному ведущему Джимми Фэллону изобретение тартуской комнпании Click & Grow — «умный сад».
Менеджер по маркетингу и продажам Click & Grow Лийна Ильвес сказала, что она сама отправила «умный сад» продюсерам телешоу для тестирования. В передаче есть эпизод, в котором Кевин О'Коннор, Том Сильва, Ричард Третеви и Дженн Навада знакомят Джимми Фэллона с новыми приспособлениями нацеленными на облегчение домашней работы, в том числе с «умным садом» Click & Grow, в котором можно выращивать свежие продукты дома в течение всего года.
«Северная Америка — наш самый большой рынок», - сказал Ильвес, добавив, мощный охват сразу же поспособствовал продажам продукта.
Click & Grow - это автоматическая система выращивания растений, которая выращивает растения с помощью датчиков, процессоров и программного обеспечения.