ВИДЕО ⟩ Телеведущий Джимми Фэллон протестировал изобретение тартуской компании

Менеджер по маркетингу и продажам Click & Grow Лийна Ильвес сказала, что она сама отправила «умный сад» продюсерам телешоу для тестирования. В передаче есть эпизод, в котором Кевин О'Коннор, Том Сильва, Ричард Третеви и Дженн Навада знакомят Джимми Фэллона с новыми приспособлениями нацеленными на облегчение домашней работы, в том числе с «умным садом» Click & Grow, в котором можно выращивать свежие продукты дома в течение всего года.