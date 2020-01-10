ЭКСКЛЮЗИВ LIMON.EE ⟩ Экс-солистка t.A.T.u. Лена Катина уже в Таллинне, мы показали ей архивные снимки с Балтийского вокзала

В эксклюзивном интервью порталу Limon.ee Лена Катина рассказала, за что она любит Таллинн, что думает о своих коллегах по шоу-бизнесу и многом другом. Мы подготовились к встрече и нашли архивные фотографии 2001 года, когда юные участницы группы «Тату» впервые приехали в Таллинн. Учитывая мега-популярность группы в то время и невероятно плотный график, оказалось, что Лена никого не забыла, а ведь прошло уже 19 лет! Она узнала известных в Эстонии Владимира Адаричева и Андрея Покутного и абсолютно всех, кто был с ними 19 лет в Таллинне на этих снимках, сделанных на Балтийском вокзале. Что еще рассказала Лена Катина и пожелала нашим читателям, смотрите в эксклюзивном интервью!

Лена Катина – первая русская исполнительница, чей дебютный сингл «Never Forget» в ремиксе Dave Audé возглавил американский танцевальный чарт «Billboard». В 2014 году Лена презентовала дебютный альбом «This is who I am» в Риме, где состоялся один из её самых крупных сольных концертов. Уже в мае 2015 Лена в первый раз стала мамой и взяла тайм-аут в карьере, посвятив себя сыну Александру. С 2017 года Лена возвращается к активному творчеству, а в 2018 выпускает четыре новых трека и не собирается останавливаться.

Покорив мировой шоу-бизнес в составе скандального дуэта «t.A.T.u.», Лена намерена продолжать международную карьеру и закрепить мировое признание уже в качестве сольной артистки.