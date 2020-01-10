ВИДЕО ⟩ Шэрон Стоун обнажила грудь и широко развела ноги

Американская актриса произвела фурор на церемонии награждения GQ, где она удостоилась премии «Женщина года». Она дала интервью немецкому изданию, в котором объяснила, что ей надоели вопросы о культовой сцене в фильме «Основной инстинкт».

Блондинка рассказала о сексуальном эпизоде, который недавно повторила. «Я импровизировала. То, что произошло дальше, удивило меня. Но это было хорошо принято, я думаю… Я чувствовала себя комфортно», — отметила Шэрон.