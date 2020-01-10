Пт, 10.01.2020
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ВИДЕО ⟩ Шэрон Стоун обнажила грудь и широко развела ноги
Провокационный кадр

Шэрон Стоун

ФОТО: Anita Bugge/ZUMAPRESS.com

61-летняя Шэрон Стоун напомнила, что остается в отличной форме. Голливудская звезда снялась в пикантной фотосессии и разоткровенничалась о личной жизни, рассказывает Cosmo.

Американская актриса произвела фурор на церемонии награждения GQ, где она удостоилась премии «Женщина года». Она дала интервью немецкому изданию, в котором объяснила, что ей надоели вопросы о культовой сцене в фильме «Основной инстинкт».

Блондинка рассказала о сексуальном эпизоде, который недавно повторила. «Я импровизировала. То, что произошло дальше, удивило меня. Но это было хорошо принято, я думаю… Я чувствовала себя комфортно», — отметила Шэрон.

 

Стоун позировала для модного журнала GQ Germany. На одном из снимков артистка запечатлена в пикантной позе. Американка оголила грудь в черном боди с экстремальным декольте. Звезда широко развела ноги и дерзко посмотрела в камеру.

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