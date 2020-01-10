ВИДЕО ⟩ Жительница Таллинна Виктория Исакова представила книгу самых вкусных десертов

Виктория Исакова – кондитер и фуд-фотограф, создатель инстаграм-блога Takecakespb. Виктория родом из Владивостока, с мужем жила в Петербурге, но полтора года назад они переехали в Таллинн.

Книга «Больше чем торт» — не просто горстка рецептов, которые вы сделаете один раз и забудете. Внутри вас ждут не только рецепты чудесных тортов, но и крепкая база, чтобы вы не просто повторяли, а понимали, что, куда и зачем. На презентации всех гостей ждет приятный и сладкий сюрприз: Вкитория приготовит торт, который, конечно же, будет съеден. Надо добавить, что она испекла около 500 тортов, прежде чем появилась книга, в которой автор призывает творить и создавать свои шедевры.

В эксклюзивном интервью порталу limon.ee Виктория рассказала, что готовить начала во втором классе: мама и папа работали, она приходила из школы и вставала к плите: вспомнинала, как готовила бабушка. И все получалось. Сегодня Виктория успешно ведет кулинарные мастер-классы и в России, и в Таллинне, и те, кто однажды пришел к ней, возвращаются на следующий мастер-класс и приводят подружек. Она сама и фотографирует еду, освоив все тонкости фуд-фотографии и фуд-стилистики.

Больше всего Виктория любит готовить десерты, пасту и лазанью. «Лазанья, конечно, подольше готовится, а паста очень быстро. 10 минут варятся спагетти, остальное время основа. Все легко: немножко сливочного масла, немножко чеснока. Пасту с морепродуктами я делаю с томатным соусом, добавляю чили и сахар, чтобы ослабить кислый вкус помидоров. И, может быть, одну столовую ложку сливок. В конце морепродукты смешиваю с пастой и добавляю сыр. Недавно я сделала открытие: если к морепродуктам добавить немного чоризо, то получится очень классное сочетание».

Бывает, что какие-то блюда у Виктории не получаются с первого раза. «В этот Новый год решила не готовить оливье, курицу или индейку, сделала рыбный тартар и замахнулась на национальное французское блюдо алиго. Это картофель, в который бахнули много-много масла и сыра, то есть картофельно-сырное пюре тянущейся консистенции. Но нужного сыра я не нашла, купила тот, который, по моему мнению, должен был расплавиться... В итоге на Новый год у нас в доме был только тартар. К счастью, мой для моего мужа главное, чтобы был десерт. А десерт есть всегда».

Виктория призналась, что торты ей делать легче, чем, например, говядину Веллингтон, но она хочет научиться готовить несладкие блюда так же классно, как и сладкие. Чтобы получить гастрономический оргазм, она едет в Питер или в Москву и направляется в те места, где за пять евро может получить тот вкус, о котором мечтала.