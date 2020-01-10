Limon LIVE ⟩ Самая обаятельная и привлекательная русская радиоведущая Эстонии дает всем совет: ешьте меньше сладкого!

Сегодня день был солнечным, именно таким же, как и наша яркая гостья! Встречайте и знакомьтесь - Dj Lola, радио DFM в Таллинне! Эдгар Гергель поговорит с девушкой не только о работе на радио, но и о здоровом питании и продуктах, которые лучше не есть, если хотите оставаться с красивой фигурой.