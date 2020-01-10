Limon LIVE ⟩ Самая обаятельная и привлекательная русская радиоведущая Эстонии дает всем совет: ешьте меньше сладкого!
Сегодня день был солнечным, именно таким же, как и наша яркая гостья! Встречайте и знакомьтесь - Dj Lola, радио DFM в Таллинне! Эдгар Гергель поговорит с девушкой не только о работе на радио, но и о здоровом питании и продуктах, которые лучше не есть, если хотите оставаться с красивой фигурой.
Сегодня вы также узнаете, откуда красотка приехала в Эстонию и как долго уже здесь проживает и чем занималась до того, как стать радиоведущей. Конечно же спросим, как она попала на радио.
В конце выпуска девушку-диджея ждет небольшое задание, справится ли с ним Lola без предварительной подготовки?
Скорее смотрите Limon LIVE и улыбайтесь этим пятничным вечером вместе с нами!
Хотите стать героем программы? Напишите нам: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите ключевые слова Limon LIVE.