ФОТО ⟩ Начинаются гастроли Юрия Шатунова в Эстонии, певец уже гуляет по площади Вабадузе

Вечером, 9 января, в Эстонию прилетел Юрий Шатунов, чтоб дать три концерта: 10 января — в Нарве, 11 января — в Тарту, а 12 января в концертном зале Alexela певец встретится с таллиннскими зрителями. В Нарве и Таллинне в продаже остаются последние билеты, а в Тарту все билеты распроданы.
Любимые песни и новые композиции прозвучат в программе «Не молчи», погружая зрителей в атмосферу искренности, романтики и первой любви.
Юрий — один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал своих поклонников. Всё тот же молодой голос, узнаваемый стиль, привлекательная внешность, вечные и близкие сердцу темы любви, звучащие перед полными залами восторженной публики. «Белые розы», «Детство», «А лето цвета», «Не бойся» — без этих песен невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова.
Долгожданные мелодии прозвучат и на этом выступлении. Юрий также порадует своих поклонников композициями из современного творчества: «Запиши мой голос», «Жизнь моя», «С Днём Рождения», «Тет-а-тет» и многими другими хитами, которые не оставят вас равнодушными!
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