ФОТО ⟩ Начинаются гастроли Юрия Шатунова в Эстонии, певец уже гуляет по площади Вабадузе

Юрий — один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал своих поклонников. Всё тот же молодой голос, узнаваемый стиль, привлекательная внешность, вечные и близкие сердцу темы любви, звучащие перед полными залами восторженной публики. «Белые розы», «Детство», «А лето цвета», «Не бойся» — без этих песен невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова.