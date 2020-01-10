Как бороться с бессонницей: десять простых, но эффективных советов

Эта информация вынудила экспертов собрать несколько рекомендаций, которые помогут людям засыпать быстрее и не мучиться от частых пробуждений. Joinfo.com расскажет о том, как бороться с бессонницей и просыпаться каждое утро с удовольствием.

Ложиться спать сразу после ванны или душа — не самая хорошая идея

Эксперты провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что спать лучше ложиться через 1-2 часа после принятия ванны или душа. Дело в том, что горячая воды повышает температуру нашего тела, что замедляет процесс засыпания. Спать человек захочет тогда, когда температура его тела придет к нормальным показателям.

Не стоит днем лежать в кровати

Несмотря на то, что дневной сон полезен для взрослого человека, лучше не валяться на диване или в постели без необходимости. Специалисты рекомендуют использовать кровать исключительно для сна.

Смотреть телевизор, читать, работать или учиться — для таких занятий следует использовать соответствующие места. Причина очень проста: кровать бессознательно ассоциируется со сном. Когда вы начинаете использовать эту мебель не по ее предназначению, она теряет свой смысл. В результате чего уснуть в конце дня станет тяжелее.

Освещение в течение дня должно быть максимально ярким

В противном случае вы рискуете дезориентировать свои биологические часы. В идеале нужно проводить день на улице, в объятиях солнечных лучей. Но это практически невозможно.

К счастью, есть простое решение проблемы: вы должны обустроить свое рабочее место так, чтобы оно было максимально освещенным. Предпочтение следует отдавать свету, приближенному к солнечным лучам.

Во-первых, это позволяет прогнать дремоту на протяжении всего дня. А во-вторых, так вы подготавливаете свой мозг ко сну в положенное время.

Пересмотрите режим питания

В основе большинства диет лежит отказ от пищи после 6 вечера. Если у вас есть проблемы со сном, лучше пересмотреть свои убеждения. Дело в том, что пустой и полный желудок одинаково мешают уснуть.

По мнению экспертов, легкий перекус перед сном совсем не повредит вашему организму. Стакан теплого молока, нежирный творог или ломтик сыра — это точно не повредит фигуре и успокоит мозг.

Вечерняя прохлада

Крепкому сну способствует комфортная температура в помещении и свежий воздух. Поэтому за 1-2 часа до отхода ко сну отключите батареи или откройте окно. Доказано, что человек крепче спит в прохладной, а не теплой комнате.

Есть простой способ узнать, какая температура в помещении комфортна для вас: просто вспомните, что вы делаете с одеялом по ночам. Если вам постоянно хочется раскрыться, значит, лучше открывать окна на ночь.

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