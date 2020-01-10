Как бороться с бессонницей: десять простых, но эффективных советов

Ученые пришли к выводу, что современные люди спят на 20 процентов меньше, чем 100 лет назад. Каждый третий житель нашей планеты страдает бессонницей в легкой или тяжелой форме.
Эта информация вынудила экспертов собрать несколько рекомендаций, которые помогут людям засыпать быстрее и не мучиться от частых пробуждений. Joinfo.com расскажет о том, как бороться с бессонницей и просыпаться каждое утро с удовольствием.
Ложиться спать сразу после ванны или душа — не самая хорошая идея
Эксперты провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что спать лучше ложиться через 1-2 часа после принятия ванны или душа. Дело в том, что горячая воды повышает температуру нашего тела, что замедляет процесс засыпания. Спать человек захочет тогда, когда температура его тела придет к нормальным показателям.
Не стоит днем лежать в кровати
Несмотря на то, что дневной сон полезен для взрослого человека, лучше не валяться на диване или в постели без необходимости. Специалисты рекомендуют использовать кровать исключительно для сна.
Смотреть телевизор, читать, работать или учиться — для таких занятий следует использовать соответствующие места. Причина очень проста: кровать бессознательно ассоциируется со сном. Когда вы начинаете использовать эту мебель не по ее предназначению, она теряет свой смысл. В результате чего уснуть в конце дня станет тяжелее.
Освещение в течение дня должно быть максимально ярким
В противном случае вы рискуете дезориентировать свои биологические часы. В идеале нужно проводить день на улице, в объятиях солнечных лучей. Но это практически невозможно.
К счастью, есть простое решение проблемы: вы должны обустроить свое рабочее место так, чтобы оно было максимально освещенным. Предпочтение следует отдавать свету, приближенному к солнечным лучам.
Во-первых, это позволяет прогнать дремоту на протяжении всего дня. А во-вторых, так вы подготавливаете свой мозг ко сну в положенное время.
Пересмотрите режим питания
В основе большинства диет лежит отказ от пищи после 6 вечера. Если у вас есть проблемы со сном, лучше пересмотреть свои убеждения. Дело в том, что пустой и полный желудок одинаково мешают уснуть.
По мнению экспертов, легкий перекус перед сном совсем не повредит вашему организму. Стакан теплого молока, нежирный творог или ломтик сыра — это точно не повредит фигуре и успокоит мозг.
Вечерняя прохлада
Крепкому сну способствует комфортная температура в помещении и свежий воздух. Поэтому за 1-2 часа до отхода ко сну отключите батареи или откройте окно. Доказано, что человек крепче спит в прохладной, а не теплой комнате.
Есть простой способ узнать, какая температура в помещении комфортна для вас: просто вспомните, что вы делаете с одеялом по ночам. Если вам постоянно хочется раскрыться, значит, лучше открывать окна на ночь.
Спреи от насморка не помогут быстрее уснуть
Засыпать с насморком — чрезвычайно сложная задача. Самым простым решением проблемы является, конечно же, использование назальных спреев. Только вот это никак не способствует скорейшему засыпанию и крепкому сну. Дело в том, что назальные капли действуют непродолжительное время и, скорее всего, около полуночи ваш нос снова перестанет дышать. В результате вы проснетесь с головной болью и плохим настроением.
Эксперты рекомендуют использовать обычный физиологический или соляной раствор для промывания носа. Кроме того, многие спреи против насморка содержат такие вещества, как псевдоэфедрин. Которые повышают кровяное давление и вызывают беспокойство, что явно не способствует крепкому сну.
Не спите на животе
Сон на животе считается одной из самых нежелательных позиций для отдыха. Лучше засыпать, лежа на спине, вытянув руки и ноги вдоль тела. Поначалу это может быть неудобно, однако эксперты говорят, что вы быстро привыкните к такой позе.
Засыпать на животе удобно для многих людей, но эта поза не способствует полноценному отдыху и крепкому сну.
Спите отдельно от партнера
В идеале люди, которые живут долго вместе, придерживаются одинакового режима дня. В противном случае, одному из них придется постоянно бороться с бессонницей.
Кроме того, не будем исключать физиологические особенности: если муж или жена храпит во сне, второму партнеру придется как-то мириться с этим. В таких ситуациях проще организовать раздельный сон, чтобы каждый из партнеров чувствовал себя хорошо с утра.
Домашние животные священны, но они не способствуют здоровому сну своих хозяев
К сожалению, биологические ритмы домашних животных не совпадают с человеческими. Чаще всего днем наши четвероногие друзья отсыпаются, пока мы работаем, а ночью требуют к себе внимания и всяческим образом мешают спать своим хозяевам.
Поэтому так важно приучить кошку или собаку спать не в спальне. По крайней мере, не позволяйте животным делить с вами постель.
Телефон должен быть как можно дальше от вашей кровати
И причина здесь совсем не та, о которой вы подумали. Дело в том, что человек, который долго не может уснуть, часто проверяет время. И очень сильно расстраивается, когда видит, что утро-вот-вот начнется, а сон никак не идет.
В результате человек засыпает раздраженным и расстроенным. Поэтому лучше всего держать часы и телефон подальше от кровати.
У каждого, кто страдает бессонницей, есть свои секреты борьбы с ней. Не всегда они применимы по отношению к другим людям. В целом, можно сказать, что крепкий сон состоит из нескольких основных компонентов: спокойная обстановка, оптимальные условия для сна и отсутствие внешних раздражителей.
Спокойной вам ночи без пробуждений и крепкого здоровья!