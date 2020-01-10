У Елизаветы II могла быть личная заинтересованность в отречении Гарри и Меган от семьи

В разговоре с журналистами эксперт пояснила, что в последнее время герцоги Сассекские регулярно подвергались критике и привлекали к себе слишком много негатива. Их решение жить обособленно способно не только поправить репутацию всей монаршей семьи, но и позволит избежать неприятных пересудов и постоянных сравнений Меган с Кейт Миддлтон, а Гарри с Уильямом.

Возможно, так поступить — не решение Меган и Гарри, это решение придворных советников или даже самой Елизаветы II. Она могла понять, что королевская семья больше не справляется с последствиями поведения этой пары,

— озвучила она.

Павлищева также предположила, что одной из вероятных причин отказа от королевских почестей стала неготовность Меган играть роль принцессы. Эксперт уверена, что постоянная ответственность стала слишком большим грузом для супруги принца.