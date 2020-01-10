Меган Маркл сбежала в Канаду, не выдержав в Лондоне и трех дней

Августейшая чета уже перевезла в Канаду своего восьмимесячного сына Арчи. Сообщалось, что малыш остался с няней Джессикой Малруни, которая уже опубликовала в соцсетях загадочную цитату, поддержав решение герцогини отойти от королевского двора. 6 января Гарри и Меган вернулись в Лондон, но, по всей видимости, герцогиня Сассекская с трудом выдержала в Туманном Альбионе целых три дня и спешно засобиралась обратно в Канаду.

А вот принц Гарри, как утверждает Reuters, остался при дворе — видимо, чтобы попытаться урегулировать разногласия между ним и Елизаветой II. Как известно, королева ужасно недовольна решением внука и его жены отдалиться от монаршей семьи.