ГОРЯЧО ⟩ Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск показала фото в сексуальном белье

Обольстительная блондинка часто демонстрирует модные образы на страницах своего Инстаграма. Девушка, которая знает толк в стиле, умеет поражать как повседневными, так и светскими выходами. Ее образы всегда отличаются среди других знаменитостей яркостью и эпатажем, пишет 24tv.

Однако не меньший восторг подписчиков вызывают откровенные съемки модели, которая за вознаграждение получает тысячи лайков и восхищенных комментариев. Так, 31-летняя манекенщица получила мировую известность благодаря Victoria's Secret. Она участвовала в показах три года подряд. Девушка часто демонстрирует в сети свое подтянутое тело. На этот раз для домашней съемки она выбрала белье американского бренда, который сделал ее известной.

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Модель выбрала комплект кружевного белья молочного цвета, который едва прикрывал ее грудь. Эльза Хоск также надела широкие штаны в тон к нижнему белью. Вместе со знаменитостью на лестнице дома позировала светлая кошка, которая утонула в объятиях модели.

Кошачий пух,