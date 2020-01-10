Лолита выиграла первый суд у Дмитрия Иванова

ssРасставание артистки с пятым супругом стало одним из самых громких скандалов прошлого года. Лолита требует признать их союз фиктивным, Иванов же не согласен с таким поворотом событий. Правда, первый суд уже проиграл.
Сомнений в том, что этот бракоразводный процесс будет долгим и громким, окончательно не осталось после того, как Лолита уличила супруга в измене. Еще летом казалось, что пара рассталась тихо-мирно, но чуть позже выяснилось: мужчина почти два года тайно состоял в отношениях с любовницей — минчанкой Ольгой Кулиевой. Интимные беседы с ней он вел прямо с ноутбука, подаренного Милявской.
Ко всему прочему Дмитрий пользовался средствами Лолиты, чтобы делать подарки другой женщине, да и в принципе не гнушался жить за счет певицы. При этом был по отношению к супруге абьюзером и манипулятором. Собрав все воедино, звезда приняла решение настаивать на признании их брака фиктивным. Дмитрий ожидаемо оказался против.
Помимо этого Дмитрий намерен выяснить, откуда у Лолиты оказались его переписки с возлюбленной, которые были приобщены Жориным к материалам дела о разводе. «Он прислал запрос в нашу коллегию адвокатов с требованием объяснить природу их происхождения, — продолжает Сергей. — Ни о каком мирном разводе речи точно не идет».
Сама звезда давно оправилась от расставания с партнером – правда, не без помощи психолога. Она похудела на больше чем 10 кг, расцвела и сейчас прекрасно проводит время в Эмиратах, где на днях дала концерт в рамках музыкального фестиваля.
«Самый главный итог прошлого года — это то, что я избавилась от пяти человек, которые долгое время находились рядом — трех женщин и двух мужчин, про одного из них вам прекрасно известно. Ничуть не жалею! — делилась недавно Лолита со «СтарХитом». — Большим достижением считаю аншлаговые концерты и песню «Папа», которая появилась в репертуаре, — мне есть чем гордиться. И еще я очень круто начала выглядеть, когда стала свободной. А самая главная новость — я здорова! Что редкость в моем возрасте».