Пт, 10.01.2020
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НА ГРАНИ ⟩ Эстонская певица Хелен Адамсон снялась в бикини в слишком опасной позе!

Хелен Адамсон

ФОТО: Erakogu

32-летняя певица из Выру Хелен Адамсон поделилась с подписчиками в Instagram потрясающим снимком из Омана, где она отдыхает, пишет Elu24.

Легкомысленное фото в бикини Хелен подписала довольно серьезно: «Mы можем учиться, чтобы лучше узнавать друг друга, но чем больше мы учимся, тем больше понимаем, как много нам еще предстоит узнать».

Адамсон призывает всех не бояться неизвестности, а смело двигаться дальше, впуская в свою жизнь перемены. «Мы долго привыкаем ко всему новому, и поначалу нам страшно. Новая работа, отношения, место для жизни, привычка, каждый новый шаг - это настоящая смелость, потому что мы все уязвимы», - считает певица.

Футбольный судья и музыкант Анна Рахула, завороденная красивыми снимками из Омана, решила тоже отправиться в эту страну на отдых. Хелен также добавила, что обязательно вернется в Оман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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