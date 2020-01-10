НА ГРАНИ ⟩ Эстонская певица Хелен Адамсон снялась в бикини в слишком опасной позе!

32-летняя певица из Выру Хелен Адамсон поделилась с подписчиками в Instagram потрясающим снимком из Омана, где она отдыхает, пишет Elu24.
Легкомысленное фото в бикини Хелен подписала довольно серьезно: «Mы можем учиться, чтобы лучше узнавать друг друга, но чем больше мы учимся, тем больше понимаем, как много нам еще предстоит узнать».
Адамсон призывает всех не бояться неизвестности, а смело двигаться дальше, впуская в свою жизнь перемены. «Мы долго привыкаем ко всему новому, и поначалу нам страшно. Новая работа, отношения, место для жизни, привычка, каждый новый шаг - это настоящая смелость, потому что мы все уязвимы», - считает певица.
Футбольный судья и музыкант Анна Рахула, завороденная красивыми снимками из Омана, решила тоже отправиться в эту страну на отдых. Хелен также добавила, что обязательно вернется в Оман.