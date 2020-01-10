ВОТ ТАК ПОВЕЗЛО ⟩ Эстонка вложила в игру 20 сентов и выиграла рекордную сумму

Вечера среды ждали многие жители Эстониинадеясь что они выиграют крупную сумму и изменят свою жизнь. Но надеждам суждено было сбыться только у 20-летней девушки, которая на сайте Paf.com играла в игру Hall of Gods. Сумма выигрыша составила 3 687 073,85 евро. И это всего лишь за 20-сентовый вход в игру!

Руководитель игрового портала Paf.com в Эстонии Аллар Леванди сказал, что данный случай разрушит миф, утверждающий, что для крупного выигрыша нужны большие денежные вложения.

Ставшая миллионером девушка сказала представителям Paf, что не поверила своим глазам, увидев на экране компьютера извещение о выигрыше.

Эстонкая выиграла в игре Hall of Gods 3,6 миллиона евро. ФОТО: Kuvatõmmis saidilt

Она пока не знает, куда потратит деньги. Может быть, купит автомобиль. «У меня нет конкретных планов на эти деньги, потому что я не ожидала получить такую крупную сумму», - говорит она.