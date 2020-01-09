Чт, 9.01.2020
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Эстонский шоубиз в ударе: русско-эстонская песня nublu про Нарву может стать хитом года

Рэпер Nublu

ФОТО: Konstantin Sednev

Сегодня стали известны  номинанты на премию «Estonian Music Awards 2020», которые будут соревноваться в 17 номинациях. Имена лучших были определены из более чем полутора сотен кандидатов, пишет Elu24.

Завоевавший в прошлом году титул «певец года» рэпер Nublu представлен в этом году в четырех номинациях: «певец года», «хип-хоп/рэп/R'n'B артист года», «видео года» и «лучшая песня года».

Слушайте и смотрите клип к песне «für Oksana» снятое в Нарве, которое может принести Nublu победу сразу в двух номинациях:

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