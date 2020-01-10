Гороскоп на 10 января: Овнам не грозят перемены, а Весы проявят невиданную щедрость

В эту пятницу нами управляют энергии 17-х лунных суток — это время, когда в первую очередь нужно прислушиваться к своей интуиции у умерить свои эмоции. Накануне лунного затмения разум и логическое мышление могут вас подвести, а внутренний голос, наоборот, подсказать правильное решение. Символ этого дня — черепаха, со своими спокойствием и мудростью она поможет вам в решении самых сложных вопросов.
Овен
Не стоит кардинально менять свой привычный образ жизни, в частности рацион, и тогда день пройдет спокойно.
Телец
У вас есть перспективы повышения по карьерной лестнице, а для бизнесменов – расширение собственного дела.
Близнецы
Не самое лучшее время для проявления активности на работе: исходящая от вас инициатива чревата убытками, пишет «Сегодня».
При внешней финансовой стабильности звезды все же не рекомендуют вам совершать сомнительные инвестиции.
Лев
Постарайтесь находиться ближе к дому. Чем более дальний вам предстоит отъезд, тем больше опасность для здоровья.
Дева
Если у вас появилась возможность собеседования, смело используйте свой шанс карьерного роста.
Весы
В порыве спонтанной щедрости не спешите дарить кому-то ценную вещь, иначе впоследствии вы можете пожалеть.
Скорпион
Стрелец
От вас потребуется умение уступать и идти на компромисс. Проявляя излишнее упорство, вы навлечете неприятности.
Козерог
Окружающие попытаются загрузить вас своими обязанностями, но не допускайте того, чтобы вам садились на голову.
Водолей
Вам полезно сосредоточиться на новых отношениях, поскольку везение в любовной сфере у вас повышается.
Рыбы
Звезды рекомендуют четко разграничить финансовые интересы и решать их независимо от дружеских связей.