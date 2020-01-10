СЛУШАЙ! ⟩ С ума сойти, что творят! Группа «ПараТайн» после выступления на Дворцовой выпустила трек с TRUEтень

Эстонская группа «ПараТайн» вновь удивляет своих поклонников. На этот раз дуэт выпустил новую лирическую песню под названием известной марки сигарет Winston, да еще и совместно с российским андеграунд исполнителем, который творит под псевдонимом TRUEтень и миллионы фанатов по всему миру приходят в восторг от его музыкальных произведений.
Любители тру-рэпа уже слышали это имя, а те, кто еще нет, у вас есть возможность оценить работу новоиспеченного трио и высказать свое мнение в комментариях. Хочется отметить, что «ПараТайн» на сегодняшний день является одним из успешнейших русскоязычных музыкальных проектов в Эстонии. Ребятам уже не впервой работать с артистами из России. Так, в начале прошлого года они выпустили совместный трек с легендарной Таней Булановой - «Белые дороги», который вошел в топ многочисленных радио-чартов России, Украины, Молдавии и Прибалтики. К слову, сейчас группа динамично завоевывает внимание российской публики, активно распространяя свое творчество в России.
Несмотря на то что, пара (и в жизни пара) всего лишь месяц назад впервые стали родителями, новый год 2020 дуэт отметил двумя большими концертами на открытых площадках Петербурга, один из которых прошел на Невском проспекте, а другой на Дворцовой площади с публикой более 30 тысяч человек. Давайте пожелаем удачи нашим ребятам в покорении музыкальной индустрии, а также посмотрим новогоднее выступление группы в Петербурге.
Давайте уже скорее слушать и наслаждаться! Поехали!