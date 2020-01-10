СЛУШАЙ! ⟩ С ума сойти, что творят! Группа «ПараТайн» после выступления на Дворцовой выпустила трек с TRUEтень

Любители тру-рэпа уже слышали это имя, а те, кто еще нет, у вас есть возможность оценить работу новоиспеченного трио и высказать свое мнение в комментариях. Хочется отметить, что «ПараТайн» на сегодняшний день является одним из успешнейших русскоязычных музыкальных проектов в Эстонии. Ребятам уже не впервой работать с артистами из России. Так, в начале прошлого года они выпустили совместный трек с легендарной Таней Булановой - «Белые дороги», который вошел в топ многочисленных радио-чартов России, Украины, Молдавии и Прибалтики. К слову, сейчас группа динамично завоевывает внимание российской публики, активно распространяя свое творчество в России.