ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, какие красавицы решили поборться за титул «Мисс Рапламаа»

В минувшие выходные стартовало трехмесячное обучение в «школе мисс» в рамках конкурса «Miss Raplamaa», которое началась с двухдневного лагеря. 10 счастливых финалисток приняли участие в лагере, фотографии смотрите в галерее!
В дополнение к занятиям танцами и урокам дефиле, несколько других специалистов из разных областей поделились с конкурсантками своими знаниями. Фотограф Мардо Мяннимяги давал советы по позированию, тренер Golden Club Йорма Вангонен рассказала девушкам о правильном питании и провел тренировку. Создатель и основатель бренда косметики Bon Merité, Мерит Выйгемаст поделилась историей успеха своего бренда и вдохновила девушек на осуществление своих мечт.
В это воскресенье конкурсанток ожидает сьемка официальных портретов с фотографом Кристи Куллеркупп.
Финальный турнир «Miss Raplamaa» состоится 10 апреля в спортивном зале Sadolin. Билеты поступят в продажу в январе.