ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, какие красавицы решили поборться за титул «Мисс Рапламаа»

В дополнение к занятиям танцами и урокам дефиле, несколько других специалистов из разных областей поделились с конкурсантками своими знаниями. Фотограф Мардо Мяннимяги давал советы по позированию, тренер Golden Club Йорма Вангонен рассказала девушкам о правильном питании и провел тренировку. Создатель и основатель бренда косметики Bon Merité, Мерит Выйгемаст поделилась историей успеха своего бренда и вдохновила девушек на осуществление своих мечт.