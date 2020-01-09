ФОТО ⟩ Звезда российского футбола и экс-солистка группы Be Free провели сказочные каникулы в Эстонии

Валерий и Дарья Карпины из Нарвы, а живут сейчас и растят дочку в Ростове-на-Дону, но про родной город не забывают и уже несколько лет подряд проводят новогодние каникулы здесь, а также посещают Таллинн и другие места в Эстонии. Новый год, судя по Instagram Карпина, пара встретила в Нарва-Йыэсуу, именно оттуда футбольный тренер слал всем поздравления. Еще в нашей стране они побывали на Ратушной площади в Таллинне и посетили кинотеатр Apollo.