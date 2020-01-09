ФОТО ⟩ Звезда российского футбола и экс-солистка группы Be Free провели сказочные каникулы в Эстонии

Экс-солистка одной из самых популярных русских групп Эстонии начала 2000-х – BE FREE – Дарья Карпина (ранее - Гордеева) летом 2017 года вышла замуж за футболиста, заслуженного мастера спорта России, бывшего генерального директора и главного тренера московского «Спартака» Валерия Карпина (50), который с 2017 года работает тренером ФК Ростов.
Валерий и Дарья Карпины из Нарвы, а живут сейчас и растят дочку в Ростове-на-Дону, но про родной город не забывают и уже несколько лет подряд проводят новогодние каникулы здесь, а также посещают Таллинн и другие места в Эстонии. Новый год, судя по Instagram Карпина, пара встретила в Нарва-Йыэсуу, именно оттуда футбольный тренер слал всем поздравления. Еще в нашей стране они побывали на Ратушной площади в Таллинне и посетили кинотеатр Apollo.
«Опять привели поспать часа на 2. Какой фильм на этот раз? Че думаете?» - спросил у подписчиков Валерий.
Судя по всему, еще в Нарве был снят новый выпуск для канала «КраСава» футболиста и видеоблогера Жеки Савина (более 850 тысяч подписчиков), где он показывает настоящий русский футбол и у него крутые гости, топовые события и погружение на футбольное дно без акваланга. «Наш футбол живее, чем вы думали», - говорится в описании канала на Youtube.
«Если бы Гарри Поттер был на опыте, жил в Нарве и его хотела Барселона», - подписал снимок Савин.