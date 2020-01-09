Стало известно, почему Алла Пугачева не расстается с черной повязкой на голове

Ширина повязки — примерно четыре сантиметра. Во время репетиции кремлевского концерта, который состоялся в апреле прошлого года и был посвящен ее семидесятилетию, Примадонна заявила: «Я не могу без нее, она всегда со мной». При этом вдаваться в подробности, зачем она носит повязку, звезда не стала.