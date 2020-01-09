Очень устала отдыхать: Ольга Бузова снова улетает в отпуск

Вот и певица Ольга Бузова решила немного отдохнуть и отправиться в новый отпуск. Напомним, на новогодних каникулах звезда была в Куршевеле — горнолыжном курорте во французских Альпах. Там она каталась на сноуборде и наслаждалась зимой вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. И ей удалось настолько хорошо отдохнуть, что она даже устала. Вот и отправляется в новый отпуск — все очень логично.