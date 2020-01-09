Вы умеете? ⟩ Как правильно очистить экран телевизора

Как безопасно почистить дисплей телевизора, какие средства нельзя использовать и как быть при сухой и влажной чистке — рассказывает ichip.ru.
Чтобы не испортить экран телевизора, важно соблюдать ряд правил по уходу за ТВ-панелью. Мы составили для вас подробную инструкцию, которая поможет ухаживать за любым ЖК-телевизором.
Сухая чистка LCD-экрана
Прежде чем вы начнете протирать экран телевизора, он должен быть выключен от сети уже как минимум 60 минут — за это время панель успеет остыть. Такова рекомендация большинства производителей, но на самом деле это условности: при сухой чистке не должно произойти ничего особо серьезного, если вы не соблюдете это правило.
2. Для таких труднодоступных мест, как щели и углы, подходит мягкая «антипылевая» кисть.
3. Безопасно избавить от пыли вентиляционные каналы и шарниры можно с помощью пылесоса. Но будьте осторожны: за вентиляционными отверстиями может располагаться вентилятор. Если его лопасти приводятся в движение потоками всасываемого пылесосом воздуха, двигатель вентилятора начинает работать как динамо-машина и генерировать электричество. Это может привести к повреждению устройства.
Влажная чистка экрана телевизора
Чтобы произвести влажную очистку вашего ТВ-устройства, понадобится тряпка из микрофибры. Лучше всего будет взять разные салфетки для влажной чистки и протирания насухо.
- Используйте чистую водопроводную воду или специальный очиститель для экранов.
- Хорошенько выжимайте тряпку и распыляйте очиститель только в необходимом умеренном количестве. Телевизор должен быть влажным, а не мокрым.
- Чтобы избежать разводов, следует насухо вытереть телевизор.
Важно: не допускайте попадания воды в открытые вентиляционные отверстия. Если вода проникнет в устройство, возможно короткое замыкание.
Какие средства нельзя использовать для чистки экрана телевизора
Конечно, необязательно использовать специальный очиститель экрана — но он обеспечивает немного больше блеска, чем обычная водопроводная вода.
- От обычных моющих средств, которые вы используете для посуды/сантехники/мытья волос — следует держаться подальше.
- Такие компоненты, как кислота или спирт могут повредить поверхность дисплея — проверьте, содержатся ли они в конкретном моющем средстве.
- Не подходит и классическое средство для мытья окон, так как после него на дисплее могут остаться микро-царапины.