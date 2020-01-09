Вы умеете? ⟩ Как правильно очистить экран телевизора

Чтобы не испортить экран телевизора, важно соблюдать ряд правил по уходу за ТВ-панелью. Мы составили для вас подробную инструкцию, которая поможет ухаживать за любым ЖК-телевизором.

Сухая чистка LCD-экрана

Прежде чем вы начнете протирать экран телевизора, он должен быть выключен от сети уже как минимум 60 минут — за это время панель успеет остыть. Такова рекомендация большинства производителей, но на самом деле это условности: при сухой чистке не должно произойти ничего особо серьезного, если вы не соблюдете это правило.

1. Лучше всего будет взять в руки мягкую антистатическую ткань и очистить с её помощью все поверхности устройства.

2. Для таких труднодоступных мест, как щели и углы, подходит мягкая «антипылевая» кисть.

3. Безопасно избавить от пыли вентиляционные каналы и шарниры можно с помощью пылесоса. Но будьте осторожны: за вентиляционными отверстиями может располагаться вентилятор. Если его лопасти приводятся в движение потоками всасываемого пылесосом воздуха, двигатель вентилятора начинает работать как динамо-машина и генерировать электричество. Это может привести к повреждению устройства.

Влажная чистка экрана телевизора

Чтобы произвести влажную очистку вашего ТВ-устройства, понадобится тряпка из микрофибры. Лучше всего будет взять разные салфетки для влажной чистки и протирания насухо.

Используйте чистую водопроводную воду или специальный очиститель для экранов.

Хорошенько выжимайте тряпку и распыляйте очиститель только в необходимом умеренном количестве. Телевизор должен быть влажным, а не мокрым.

Чтобы избежать разводов, следует насухо вытереть телевизор.

Важно: не допускайте попадания воды в открытые вентиляционные отверстия. Если вода проникнет в устройство, возможно короткое замыкание.

Какие средства нельзя использовать для чистки экрана телевизора

Конечно, необязательно использовать специальный очиститель экрана — но он обеспечивает немного больше блеска, чем обычная водопроводная вода.