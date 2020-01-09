Это объявление войны семье ⟩ Родственники в ярости из-за решения Гарри и Меган

Действия семейной пары можно понять: в последнее время Меган столкнулась с большим количеством критики в свой адрес. Не утихают слухи, что Елизавета II и Уильям якобы не слишком чествуют бывшую актрису, будучи крайне недовольны ее неблагородным происхождением. Последней каплей стал тот факт, что королева не позвала герцогов Сассекских на фотосессию, во время которой велась работа над ее новым портретом.

«Произошедшее было ярким свидетельством того, что Гарри и Меган не считаются частью будущего предприятия. С их точки зрения с этого момента не было смысла торчать во дворце», — отметил источник в беседе с The Sun, пишет «Стархит».

Бытует также мнение, что на планы супругов повлияло и желание Маркл вернуться в мир кинематографа, ведь теперь ее актерская карьера, наверняка, взлетит вверх. Правда, сама она не комментирует сплетни, да и Гарри не рассказывает, каким образом будет зарабатывать на содержание семьи. Впрочем, паре предстоит решить еще массу вопросов, прежде чем начать новую жизнь.