Это объявление войны семье ⟩ Родственники в ярости из-за решения Гарри и Меган

Принц Гарри и его супруга отважились на смелый шаг — отказаться от финансового обеспечения со стороны королевской семьи. Реакция высокопоставленных родственников не заставила себя долго ждать: Елизавета II опечалена, Уильям и Чарльз едва сдерживают гнев.
В Букингемском дворце царит переполох, приближенные королевы уверены: Гарри играет с огнем. «Их заявление ни с кем не было согласовано. Оно нарушает весь протокол. Это объявление войны семье. Королева очень расстроена. Принц Уэльский и герцог Кембриджский пылают от ярости. Придворные не могут в это поверить. Так много вопросов без ответов, но они просто поднялись и сделали это, не думая ни о ком другом», — сообщил источник.
Многие поклонники герцогов Сассекских тут же решили, что те собираются отказаться от титулов, но это далеко не так. Пара намерена отказаться от королевских привилегий, но желает оставить у себя некоторую прислугу. В ближайшем будущем чета планирует жить на две страны, стараясь проводить равное количество времени как в Англии, так и в Канаде, где Меган чувствует себя наиболее комфортно.
Действия семейной пары можно понять: в последнее время Меган столкнулась с большим количеством критики в свой адрес. Не утихают слухи, что Елизавета II и Уильям якобы не слишком чествуют бывшую актрису, будучи крайне недовольны ее неблагородным происхождением. Последней каплей стал тот факт, что королева не позвала герцогов Сассекских на фотосессию, во время которой велась работа над ее новым портретом.
«Произошедшее было ярким свидетельством того, что Гарри и Меган не считаются частью будущего предприятия. С их точки зрения с этого момента не было смысла торчать во дворце», — отметил источник в беседе с The Sun, пишет «Стархит».
Бытует также мнение, что на планы супругов повлияло и желание Маркл вернуться в мир кинематографа, ведь теперь ее актерская карьера, наверняка, взлетит вверх. Правда, сама она не комментирует сплетни, да и Гарри не рассказывает, каким образом будет зарабатывать на содержание семьи. Впрочем, паре предстоит решить еще массу вопросов, прежде чем начать новую жизнь.