ВИДЕО ⟩ Как Кирилл Кяро встретил в Таллинне российских туристов, гуляющих по местам «Нюхача»

Кирилл Кяро недавно приехал в Таллинн к семье отдохнуть, но даже здесь он не высыпается, потому что у него маленькая дочка, который 1 год, и они с женой посменно следят за ребенком.

Недавно был показан четвертый сезон «Нюхача» и Кирилл Кяро рассказал, что на съемочной площадке настроения были такие, что это последний сезон, но конец все равно остался открытым. Борис Горский пришел в восторг от того, какой фантастический Таллинн был показан в этом сезоне. Одна из локаций - самая старая аптека в Эстонии, находящаяся на Ратушной площади. Под Таллинном, как оказалось, много подземных ходов.

Туристы из России в Таллинне гуляют по местам, где снимали сериал «Нюхач», сейчас они встречают актера у нас на улицах города и фотографируются с ним. Горский тоже заметил, что наш город представлен в фильме очень красивым. Фильм снят в хорошую погоду, показано здание одной из старейших гимназий Густава Адольфа.

Когда Кирилл Кяро раньше снимался в эпизодах, его роли не повторялись, а теперь он уже 4 сезона играет «Нюхача». Есть проект, рассчитанный на регионы России, туда берут артистов, и Кирилл Кяро, скорее всего, теперь примет участие в этом проекте.