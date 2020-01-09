ВИДЕО ⟩ Пилот потерял сознание во время посадки в самом опасном аэропорту мира

Одна из самых опасных взлетно-посадочных полос находится в аэропорту острова Мадейра в Португалии, для того, чтобы сажать там воздушное судно у пилота должен быть соответствующий сертификат.
Совсем недавно произошло невероятное: у капитана начались серьезные проблемы со здоровьем, а у второго пилота не было необходимого разрешения на посадку в данном аэропорту, поэтому самолету пришлось развернуться.
3 января второй пилот рейса Порту-Мадейра прервал посадку в самый последний момент, самолет, находясь примерно на высоте 200 метров, был вынужден развернуться, так как капитан воздушного судна потерял сознание и отключился где-то на минуту.
У второго пилота нет разрешения на то, чтобы сажать самолеты в аэропорту Криштиану Роналду в Мадейре, пишет Portugal Resident. Таким образом, Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании Transavia France был вынужден развернуться. Капитану первую помощь оказал один из пассажиров, работающий врачом.
Пока точно неизвестно, почему капитан воздушного судна потерял сознание, скорее всего, из-за низкого давления. Аэропорт Криштиану Роналду считается одним из самых сложных для посадки в Европе, если не в мире.
Для того, чтобы пилоту позволили осуществить посадку в данном аэропорту, который людям более известен как аэропорт Фуншала, у него должно быть не менее 200 часов налета на самолете, который там садится.
Это не первый подобный случай в данном аэропорту. И раньше самолеты шли на второй круг или вовсе меняли пункт назначения.
Когда увеличивающийся поток туристов в конце 1990-х годов заставил задуматься о расширении аэропорта и удлинении его взлетно-посадочной полосы, у инженеров не оставалось иного выбора, кроме как разместить ее новый участок на специально возведенной эстакаде.
Цель была достигнута, ВПП стала почти вдвое длиннее, что дало возможность аэропорту принимать даже дальнемагистральные самолеты. Но их пилотам не позавидуешь: с одной стороны — склон горы, с другой — океан, и при этом еще приходится садиться (и взлетать) с платформы. Технологически решение было реализовано с изяществом, но именно это обеспечило объекту попадание во все списки самых опасных аэропортов мира.