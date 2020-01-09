ВИДЕО ⟩ Пилот потерял сознание во время посадки в самом опасном аэропорту мира

Совсем недавно произошло невероятное: у капитана начались серьезные проблемы со здоровьем, а у второго пилота не было необходимого разрешения на посадку в данном аэропорту, поэтому самолету пришлось развернуться.

3 января второй пилот рейса Порту-Мадейра прервал посадку в самый последний момент, самолет, находясь примерно на высоте 200 метров, был вынужден развернуться, так как капитан воздушного судна потерял сознание и отключился где-то на минуту.

У второго пилота нет разрешения на то, чтобы сажать самолеты в аэропорту Криштиану Роналду в Мадейре, пишет Portugal Resident. Таким образом, Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании Transavia France был вынужден развернуться. Капитану первую помощь оказал один из пассажиров, работающий врачом.

Пока точно неизвестно, почему капитан воздушного судна потерял сознание, скорее всего, из-за низкого давления. Аэропорт Криштиану Роналду считается одним из самых сложных для посадки в Европе, если не в мире.

Для того, чтобы пилоту позволили осуществить посадку в данном аэропорту, который людям более известен как аэропорт Фуншала, у него должно быть не менее 200 часов налета на самолете, который там садится.

Это не первый подобный случай в данном аэропорту. И раньше самолеты шли на второй круг или вовсе меняли пункт назначения.

Когда увеличивающийся поток туристов в конце 1990-х годов заставил задуматься о расширении аэропорта и удлинении его взлетно-посадочной полосы, у инженеров не оставалось иного выбора, кроме как разместить ее новый участок на специально возведенной эстакаде.