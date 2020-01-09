ДЕВОЧКА-ПРИПЕВОЧКА ⟩ 23-летняя эстонская красотка нежится под солнышком на Филиппинах

LimonЗвезды23-летняя эстонская красотка нежится под солнышком на Филиппинах 9 января 2020, 14:02ДЕВОЧКА-ПРИПЕВОЧКА ⟩ 23-летняя эстонская красотка нежится под солнышком на ФилиппинахLimon.eeEesti Laul 2019, Inga Tislar.ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia23-летняя эстонская певица Инга Тислар поделилась снимком, сделанным на филиппинском побережье. Участница конкурса Eesti Laul отправилась в Эль Нидо, где сейчас воздух прогрет аж до 30 градусов! Бывшая участница группы La La Ladies поделилась забавным кадром в Instagram.Смотри фото!View this post on InstagramA post shared by ⛓ I N G A ⛓ (@ingatislar) on Jan 8, 2020 at 6:41am PST бикинипевицапосмотри!смотриэстония