Чт, 9.01.2020
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ДЕВОЧКА-ПРИПЕВОЧКА ⟩ 23-летняя эстонская красотка нежится под солнышком на Филиппинах

Eesti Laul 2019, Inga Tislar.

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

23-летняя эстонская певица Инга Тислар поделилась снимком, сделанным на филиппинском побережье. 

Участница конкурса Eesti Laul отправилась в Эль Нидо, где сейчас воздух прогрет аж до 30 градусов! Бывшая участница группы La La Ladies поделилась забавным кадром в Instagram.

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