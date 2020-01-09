Певица опубликовала фото с намеком на беременность от Илона Маска, на котором позирует обнаженной

При этом внимание фанатов привлекло изображение ребёнка на её животе, чем, по мнению пользователей соцсетей, возлюбленная основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска решила намекнуть на свою беременность.

При этом в ответ на один из прямых вопросов о возможной беременности в комментариях под фото Граймс ответила:

Быть обрюхаченной — это очень дикое и воинственное состояние.

Однако вскоре запись в Instagram с данным комментарием была удалена администрацией за демонстрацию женских сосков.

Тогда девушка заново опубликовала аналогичное фото, где соски уже были прикрыты косами, но в аккаунте певицы в Twitter оригинальное фото всё ещё доступно.