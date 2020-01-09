Нужно смотреть! ⟩ Видео на Youtube с пьяными эстонцами в Финляндии стало вирусным в Интернете

Мы уже привыкли к тому, что эстонцы, живущие или работающие в Финляндии, часто ведут себя, скажем так, не лучшим образом. Примерно 2-3 процента зарегистрированных в Финляндии преступлений, как говорит статистика, совершаются гражданами Эстонии.

Очередная финская полицейская хроника, в которой патруль разбирается с эстонцами, была размещена на Youtube. В комментарии указывается, что видеоролики взяты из финского реалити-сериала, посвященного работе патрульных полицейских. Видео, опубликованное в прошлую субботу, набрало более 40 000 просмотров за несколько дней и стало вирусным.

Видео показывает языковые проблемы и вытекающее отсюда недопонимание: например, полицейский просит водителя, который явно выглядит пьяным, дунуть в алкометр, а мужчина спрашивает по-эстонски, что и почему он должен делать. Перед этим полицейский спросил эстонца, говорит ли тот по-фински или по-английски, но не смог получить внятный ответ.

Затем полицейский просит мужчину выйти из машины, но поскольку тот не двигается с места, полиция начинает вытаскивать его. «Подожди, я выйду сам», - говорит водитель на эстонском языке. Нетрезвый водитель, в конце концов, все же оказывается в полицейскую машину, но чтобы начать более или менее понятный диалог с ним, потребовалась целая вечность.

Патрульные полицейские Финляднии часто сталкиваются с подобными ситуациями. На седьмой минуте этого видео сотрудники правоохранительных органов пытаются получить документы другого водителя, паспорт или удостоверение личности, но вместо этого мужчина предлагает им документы на машину. «Они хотят наши документы», - пьяная эстонская женщина четко переводит слова полиции.