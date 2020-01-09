Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, у кого в январе 2020 года наступит белая полоса

По его словам, Тельцы будут фонтанировать идеями. Вы преуспеете во всех сферах жизни - от семьи до карьеры и творчества. Успех ожидает вас во всем, за что бы вы ни взялись. Астролог рекомендует не прожигать это благоприятное время зря, а использовать его для решения серьезных вопросов, появившихся еще до этого.

У Близнецов январь 2020 года также является благоприятным месяцем. Уделите время доверительному общению со своей второй половинкой, если между вами есть какие-то недосказанности. Период как нельзя лучше подходит именно для налаживания личной жизни и построения крепких отношений. Взлет ожидает представителей этого знака Зодиака в карьере. Позитив принесет общение с коллегами.

У Львов январь 2020 года ознаменуется отсутствием преград. Вы сможете воплотить в жизнь в этот период самые невероятные мечты. Если до этого времени вам не хватало средств на реализацию собственных задумок, то в этом месяце у вас может появиться инвестор, который поверит вам. Не отказывайтесь от заманчивых предложений, пользуйтесь удачно выпавшем случаем.