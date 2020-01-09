Грудь во всей красе! ⟩ Волочкова снялась обнаженной в океане

Ни дня без новой фотографии! А лучше - шокирующей пользователей социальных сетей и заставляющей говорить о себе. Под таким девизом живут российские звзеды. Анастасия Волочкова отдыхает в Таиланде, и каждый день в Instagram появляются все новые и новые снимки эпатажной балерины.
Вчера Анастасия опубликовала фотографию, на которой она в одних трусиках от купальника стоит в океане, придерживая руками грудь.
«Кому не спится. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая, пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное. Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда», - подписала свой пост Волочкова. Восхищенному комментатору, написавшему, что Анастасия на фото «нереально красивая», Волочкова ответила: «Когда любимый снимает, фото всегда нереально!»
Комментарии, понятно, разные, но негативных больше. Многие пользователи обратили внимание на странную грудную клетку Анастасии, высказав предположения, что та в очередной раз престаралась с фотошопом.