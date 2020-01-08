Егору Криду приписывают новый роман

За последний год в список потенциальных избранниц 25-летнего Егора Крида успели попасть несколько моделей и певиц. Тем не менее, ни один из этих романов так и не подтвердился. Теперь почитатели артиста уверены, что он встречается со звездой Интернета.

По мнению фанатов, сейчас Крид вместе с геймером Настей Евдокиной, с которой артист познакомился на видеостриминговом сервисе, отдыхает в Дубаи. В Сети появилось видео, на котором Егор и Настя запечатлены вдвоем. Судя по социальным сетям девушки, она действительно находится в ОАЭ. Правда, совместные фотографии с певцом Настя не публикует.

О возможной возлюбленной Егора известно не так уж много: Настя довольно популярна в своих кругах и часто занимает первые места на тематических соревнованиях. Интересы Крида и Евдокиной сошлись на онлайн-играх, после чего они начали общаться. Многие уверены, что звезды искренне влюблены, но есть и те, кто считает, что девушка просто дружит с певцом.

Напомним, что еще месяц назад Криду приписывали роман с певицей Zivert. Тогда Юлию и Егора заметили вместе на одной из светских вечеринок. Исполнительница сразу развеяла все слухи об отношениях c рэпером и призналась, что отнеслась к ситуации с юмором и не стала воспринимать всерьез возникшие сплетни.

Поклонники до сих пор не могут забыть и громкое расставание Крида с Нюшей. Сама же певица рассказывала, что Егор просто не был готов к серьезным отношениям, поэтому их роман сошел на нет. «Мы — медийные личности и, так как Егор рассказал об этом то, конечно, людям стало интересно копаться в чужом грязном белье. У него большая фанбаза и у меня армия поклонников. Это, наверное, как сериал для них. Я устала от этого. Не знаю, что еще можно об этом сказать, потому что мне, в принципе, не нравится об этом говорить. Я считаю, что это некрасиво»,— откровенничала Нюша в YouTube-шоу Марии Мельниковой.