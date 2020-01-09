Чт, 9.01.2020
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Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым 2020 год принесет богатство

Богатство. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые смогут насладиться финансовым потоком в 2020 году.

Так, денежный источник откроют в этом году Близнецы. Астролог советует представителям этого знака Зодиака быть готовыми к большим деньгам, чтобы грамотно ими распорядиться. Вы получите неожиданные выгодные предложения, а ваша интуиция и потаенные мечты помогут не пускаться во все тяжкие, сосредоточившись на одном грандиозном событии. Если вы отправитесь на обучение и повышение квалификации, то ваши финансы возрастут. При этом не торопите события. Все придет в свое время.

Весам в 2020 году астролог рекомендует больше не откладывать дела на потом. Если вы будете доделывать начатые дела сразу, то финансовый поток стремительно ворвется в вашу жизнь, а наработанный опыт поможет добиться огромных высот. В это время рекомендуется двигаться в том направлении, которое вам хорошо известно. При этом хобби может наконец-то стать высокооплачиваемой профессией. Постарайтесь правильно распределить свое время и не бойтесь действовать решительно, советует Topnews.

Рыб ожидает смена работы, которая принесет представителям этого знака Зодиака денежный успех. Вы можете отправиться в самостоятельное плаванье и раскрыть свой проект. Пришло время взяться за свое благополучие, и на этот счет у вас уже давно есть собственные задумки. Павел Глоба не сомневается, что Рыбы смогут начать свое дело и невероятно разбогатеть. При этом не забывайте людей, которые были рядом с вами все эти годы - обязательно не бросайте их или хорошо отблагодарите.
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