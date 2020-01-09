Чт, 9.01.2020
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Панк или 15-летний пацан ⟩ Иван Ургант кардинально изменил внешность

Иван Ургант

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Известный российский телеведущий Иван Ургант кардинально изменил внешность. Фото своего нового образа телезвезда опубликовал в Instagram.

На снимке Ургант позирует перед зеркалом с новой прической. Телеведущему полностью выбрили виски и затылок, при этом оставив густой чуб. Также заметно, что его борода стала короче.

«Отпуск где-то рядом», - подписал Ургант фотографию, как бы объясняя, что в нерабочее время он решил отойти от строгого классического стиля звезды телеэкранов. Пользователи Сети отметили, что с новым имиджем ведущий стал похож на панка и «15-летнего пацана», пишут украинские «Вести».

Вам нравится новый образ телеведущего?

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