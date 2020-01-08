Просто мальчик: Ольга Бузова представила нового ведущего шоу «Дом-2»

Ольга Бузова представила подопечным нового ведущего реалити-шоу. Это Антон Беккужев, ему 27 лет. Известность молодой человек получил, являясь главным редактором «Дома-2» и ведущим рубрики «Правда или ложь».
У Антона есть высшее образование. Он учился в Московском государственном университете, пишет Zen.yandex.ru.
Когда Беккужев стал редактором журнала «ДОМ-2», он прямолинейно высказывал свое мнение о личной жизни домочадцев, и часто вызывал в свой адрес негатив. Как журналист, он не видит ничего страшного в том, чтобы обнародовать скандальную информацию. Критику в свой адрес воспринимает спокойно. Как Антон признавался, он не против того, чтобы его называли провокатором.
О работе Беккужева ходило немало слухов. Говорили, что его уволили из-за большого количества судебных исков, которые были поданы, но молодой человек продолжает работать в «Доме-2». В настоящее время зрители видят Беккужева в качестве гостя на разных телевизионных программах. Антон был ведущим шоу «Бородина против Бузовой», а теперь будет вместе с коллегами – ведущими вести эфиры «Дома-2».
Антон из тех молодых людей, кто следит за своим здоровьем. Он посещает спортзал, придерживается правил здорового питания. В свободное время любит путешествовать, читать книги, ходить в театры.