​Назад в строй: как прийти в себя после новогодних праздников

Режим питания

Первым делом после новогодних праздников следует понемногу возвращать себе привычку правильно питаться. Откажись от сытных салатов, жирного мяса, колбас, сладостей и прочих деликатесов. Неплохо также ограничить порции жирной и солёной пищи, сладостей и газировки.

В рацион срочно включай цитрусовые, а также другие свежие овощи и фрукты. Эти продукты помогут насытить организм витамином С, вернут энергичность и работоспособность.

Кроме того, пей больше ряженки, кефира, чистой воды, натуральных соков и зелёного чая - они выведут вредные вещества из организма, накопленные непосильным питием.

Отказ от алкоголя

Ни один новогодний стол не обходится без спиртного, и выпитое в праздники нужно из организма изъять. Как?

Достаточно просто отказаться от алкоголя после праздников. Бороться с похмельем пивом или пресловутыми "100 грамм" бессмысленно: это лишь нанесет дополнительный урон твоей печени.

Бороться с похмельным синдромом лучше с помощью чистой воды, а также восполняя дефицит калия, магния, натрия и фосфора (в этом поможет рассол). Восстановить же кислотно-щелочной баланс в организме поможет аскорбиновая кислота, а нервную систему – таблетка глицина.

Прогулки на свежем воздухе

Ничто не поможет лучше прогулок на воздухе - ежедневно, не менее получаса. Особенно полезно прогуливаться в лесу или парке, но и город подойдёт.

Восстановление привычного режима

Начать возвращаться к привычному режиму сна и бодрствования нужно за 2-3 дня до начала рабочих будней. Попробуй ложиться не позже 23:00, а вставать не позднее 9:00.

Бессонницу поможет побороть чай с мятой, молоко с медом, успокаивающее средство, или теплая ванна.

Занятия спортом